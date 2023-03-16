В порту Ізмаїл зібралася величезна пробка із вагонів з зерновими вантажами: у чому причина

У напрямку порту Ізмаїл зібралася черга із вагонів з зерновими вантажами терміном на 17 діб. Ситуацію погіршує ще й те, що останнім часом в цьому ж напрямку активно слідують рудні вантажі.

Про повідомив заступник директора департаменту комерційної роботи "Укрзалізниці" Валерій Ткачов, пише Rail.insider.

За його словами, наразі в порт Ізмаїл слідують 1690 вагонів з зерном при середньодобовому вивантаженні менше 100 вагонів.

"Найскладніша ситуація серед портів по Ізмаїлу, де є накопичення на 17 діб. Але там проблема у нас хронічна через те, що в акваторії цього порту працює приблизно 30 операторів, які узгоджують на себе плани, але потім, на жаль їх не виконують і не вивантажують", - зазначив він.

Ткачов закликав Одеську залізницю привести у відповідність "переробні спроможності терміналів з їхньою фактичною роботою".

Нагадаємо, раніше українська зернова асоціація звернулася до уряду з проханням сформувати рейдові перевалки всім морським портам дунайського регіону та надання статусу річці Дунай як внутрішнього водного шляху Е-80-09 відповідно до Європейської угоди про найважливіші внутрішні водні шляхи міжнародного значення (УМВШ). Зазначається, що такі кроки дозволять значно збільшити потужності перевалки вантажів портів на Дунаї та знизять витрати на логістику.