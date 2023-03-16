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Агро
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В порту Ізмаїл зібралася величезна пробка із вагонів з зерновими вантажами: у чому причина

В порту Ізмаїл зібралася величезна пробка із вагонів з зерновими вантажами: у чому причина

У напрямку порту Ізмаїл зібралася черга із вагонів з зерновими вантажами терміном на 17 діб. Ситуацію погіршує ще й те, що останнім часом в цьому ж напрямку активно слідують рудні вантажі.

Про повідомив заступник директора департаменту комерційної роботи "Укрзалізниці" Валерій Ткачов, пише Rail.insider.

За його словами, наразі в порт Ізмаїл слідують 1690 вагонів з зерном при середньодобовому вивантаженні менше 100 вагонів.

"Найскладніша ситуація серед портів по Ізмаїлу, де є накопичення на 17 діб. Але там проблема у нас хронічна через те, що в акваторії цього порту працює приблизно 30 операторів, які узгоджують на себе плани, але потім, на жаль їх не виконують і не вивантажують", - зазначив він.

Ткачов закликав Одеську залізницю привести у відповідність "переробні спроможності терміналів з їхньою фактичною роботою".

Нагадаємо, раніше українська зернова асоціація звернулася до уряду з проханням сформувати рейдові перевалки всім морським портам дунайського регіону та надання статусу річці Дунай як внутрішнього водного шляху Е-80-09 відповідно до Європейської угоди про найважливіші внутрішні водні шляхи міжнародного значення (УМВШ). Зазначається, що такі кроки дозволять значно збільшити потужності перевалки вантажів портів на Дунаї та знизять витрати на логістику.

Автор:
Ніна Комащенко