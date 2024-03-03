Турция сократила торговлю с РФ на треть

Экспорт из Турции в страну-агрессор России в феврале упал на 33% в годовом исчислении и составил 670 миллионов долларов США.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что согласно данным Министерства торговли Турции, в денежном исчислении экспорт в РФ составил 1,1 млрд долларов в феврале 2023 года.

Импорт из России в Турцию также упал на 36,65% до 1,3 млрд долларов с 2 млрд долларов годом ранее.

"Угроза США наложить санкции на финансовые компании, ведущие бизнес с Россией, привела к охлаждению турецко-российской торговли, нарушив или замедлив некоторые платежи как за импортируемую нефть, так и за турецкий экспорт", - пишет Reuters.

Объем торговли между Турцией и Украиной

Объем торговли между Украиной и Турцией с начала войны достиг рекордных $8 млрд. Из них $3 млрд составил экспорт.

Переговоры о подписании соглашения о зоне свободной торговли между Турцией и Украиной продолжалось более 10 лет. Это, наконец, произошло 3 февраля 2022 года, на встрече в Киеве президента Украины Владимира Зеленского и президента Турции Реджепа Эрдогана.

Летом 2023 года министр экономики Юлия Свириденко сообщила, что в Украине все готово для того, чтобы ратифицировать Соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Украиной и Турцией.

По ее словам, Турция уже долгое время является важным торговым партнером Украины в регионе. В 2022 году объем торговли между двумя странами достиг $6,30 млрд, и сотрудничество в этом направлении очень ценится. Поэтому соглашение открывает перспективы для украинского бизнеса и создает новые возможности для турецких партнеров в Украине.

Несмотря на войну, турецкие инвесторы не только не уходят из Украины, но и дальше реализуют в ней свои проекты.

Значительная часть инвестиций турецкого бизнеса приходится на сферу возобновляемой энергетики. В этой сфере, в частности, работают турецкие компании Güris, Exim Holding и Pekingtas Energy.

Также турецкая строительная компания Onur Group является одним из крупнейших иностранных инвесторов в Украине, имеющих около 5 тысяч сотрудников.