Гендиректор Baykar рассказал, когда в Украине будет готов завод по производству Bayraktar

Турецкая оборонная компания Baykar начала строительство завода под Киевом, на котором будут работать около 500 человек и где будут производиться модели дронов TB2 или TB3. Ожидается, что для завершения строительства нужно еще около 12 месяцев.

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Об этом агентству Reuters сообщил генеральный директор компании Baykar Халук Байрактар.

Беспилотники Bayraktar турецкого производства приобрели популярность во всем мире после того, как украинские военные использовали их для противодействия российским силам путем уничтожения бронетехники и артиллерийских систем.

Компания Baykar заявила, что подписала экспортные соглашения на свой беспилотник TB2 с 30 странами. По данным аналитического центра SIPRI, к ним относятся Украина, Эфиопия, Ливия и Азербайджан.

"Наш завод строится, нам нужно около 12 месяцев, чтобы завершить строительство, а затем мы перейдем к внутреннему оборудованию и организационной структуре", - заявил гендиректор Baykar на Всемирной оборонной выставке в Эр-Рияде.

"Завод в Украине большой, планируем трудоустроить около 500 человек", – добавил он.

Байрактар отметил, что мощность производства будет составлять около 120 единиц в год, но он указал, что до сих пор неизвестно, будет ли производство на украинском заводе сосредоточено на модели дронов TB2 или TB3.

На вопрос, будут ли проблемы безопасности, связанные с российской агрессией, вызывать беспокойство компании, он ответил, что планы "продвигаются вперед" и "ничто" не может остановить их.

Напомним, Министерство обороны Украины и турецкая компания Baykar Makina (производитель беспилотников Bayraktar) заключили договор о строительстве в Украине сервисного центра по ремонту и обслуживанию БПЛА.

"Байрактар" в Украине: хронология договоренностей

Украина и Турция договорились сотрудничать в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях в начале февраля 2022 года до начала полномасштабной войны. Соглашением предполагалось строительство завода Bayraktar в Украине.

Министр обороны Украины Алексей Резников тогда отмечал, что с точки зрения технологического наполнения это будут украинско-турецкие "Байрактары", которые будут использоваться Вооруженными силами и Украины, и Турции, и тех стран, которые будут желать их приобрести.

После начала полномасштабной российской агрессии переговоры в публичной плоскости были приостановлены. Однако в июне 2022 года Резников указывал, что коммуникация по реализации проекта продолжается.

Год спустя, в июне 2023 года, Baykar получила лицензию на импорт-экспорт продукции военного назначения для производства в Украине беспилотников Bayraktar TB2 и Akinci. Предприятия, где будут производить аппараты, должны построить до 2025 года включительно.

Летом 2023 года министр по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин сообщил, что строительство завода по производству Bayraktar уже началось.

Издание Defense Express указывало, что в Украине будут собирать ударные дроны Bayraktar TB2 и Akıncı, реактивный сверхзвуковой БПЛА Kızılelma, а также другую технику.