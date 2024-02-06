Гендиректор Baykar розповів, коли в Україні буде готовий завод з виробництва Bayraktar

Турецька оборонна компанія Baykar розпочала будівництво заводу під Києвом, на якому працюватимуть близько 500 осіб і де будуть вироблятися моделі дронів TB2 або TB3. Очікується, що на завершення будівництва потрібно ще близько 12 місяців.

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Про це агентству Reuters повідомив генеральний директор компанії Baykar Халук Байрактар.

Безпілотники Bayraktar турецького виробництва набули популярності у всьому світі після того, як українські військові використали їх для протидії російським силам шляхом знищення бронетехніки та артилерійських систем.

Компанія Baykar заявила, що підписала експортні угоди на свій безпілотник TB2 із 30 країнами. За даними аналітичного центру SIPRI, до них належать Україна, Ефіопія, Лівія та Азербайджан.

"Наш завод будується, нам потрібно близько 12 місяців, щоб завершити будівництво, а потім ми перейдемо до внутрішнього обладнання та організаційної структури", — заявив гендиректор Baykar на Всесвітній оборонній виставці в Ер-Ріяді.

"Завод в Україні великий, плануємо працевлаштувати близько 500 осіб", – додав він.

Байрактар зазначив, що потужність виробництва складатиме близько 120 одиниць на рік, але він зазначив, що досі невідомо, чи буде виробництво на українському заводі зосереджено на моделі дронів TB2 або TB3.

На питання, чи будуть проблеми безпеки, пов'язані з російською агресією, викликати занепокоєння компанії, він відповів, що плани "просуваються вперед" і "ніщо" не може їх зупинити.

Нагадаємо, Міністерство оборони України й турецька компанія Baykar Makina (виробник безпілотників Bayraktar) уклали договір про будівництво в Україні сервісного центру з ремонту й обслуговування БПЛА.

"Байрактар" в Україні: хронологія домовленостей

Україна й Туреччина домовилися співпрацювати у сфері високих технологій, авіаційній та космічній галузях на початку лютого 2022 року, до початку повномасштабної війни. Угодою передбачалося будівництво заводу Bayraktar в Україні.

Міністр оборони України Олексій Резніков тоді зазначав, що з погляду технологічного наповнення це будуть українсько-турецькі "Байрактари", які застосовуватимуться Збройними силами і України, і Туреччини, і тих країн, які матимуть бажання їх придбати.

Після початку повномасштабної російської агресії перемовини в публічній площині були призупинені. Однак у червні 2022 року Резніков вказував, що комунікація щодо реалізації проєкту триває.

Через рік, у червні 2023 року, Baykar отримала ліцензію на імпорт-експорт продукції військового призначення для виробництва в Україні безпілотників Bayraktar TB2 й Akinci. Підприємства, де виготовлятимуть апарати, мають збудувати до 2025 року включно.

Влітку 2023 року міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін повідомив, що будівництво заводу з виробництва Bayraktar вже розпочалося.

Видання Defense Express вказувало, що в Україні збиратимуть ударні дрони Bayraktar TB2 й Akıncı, реактивний надзвуковий БПЛА Kızılelma, а також іншу техніку.