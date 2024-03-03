Туреччина скоротила торгівлю з РФ на третину

Експорт з Туреччини до країни-агресора Росії в лютому впав на 33% у річному обчисленні і становив 670 мільйонів доларів США.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що згідно з даними Міністерства торгівлі Туреччини, у грошовому обчисленні експорт до РФ становив 1,1 мільярда доларів у лютому 2023 року.

Імпорт з Росії до Туреччини також впав на 36,65% до 1,3 млрд доларів з 2 млрд доларів роком раніше.

"Погроза США накласти санкції на фінансові компанії, які ведуть бізнес з Росією, призвела до охолодження турецько-російської торгівлі, порушивши або уповільнивши деякі платежі як за імпортовану нафту, так і за турецький експорт", - пише Reuters.

Обсяг торгівлі між Туреччиною та Україною

Обсяг торгівлі між Україною та Туреччиною від початку війни досяг рекордних $8 млрд. З них $3 млрд становив експорт.

Переговори про підписання угоди про зону вільної торгівлі між Туреччиною та Україною тривали понад 10 років. Це нарешті сталося 3 лютого 2022 року, на зустрічі у Києві президента України Володимира Зеленського та президента Туреччини Реджепа Ердогана.

Влітку 2023 року міністр економіки Юлія Свириденко повідомила, що в Україні все готово для того, щоб ратифікувати Угоду про зону вільної торгівлі (ЗВТ) між Україною і Туреччиною.

За її словами, Туреччина вже довгий час є важливим торговельним партнером України в регіоні. У 2022 році обсяг торгівлі між двома країнами досяг $6,30 млрд, і співпраця в цьому напрямку дуже цінується. Тому дана угода відкриває перспективи для українського бізнесу та створює нові можливості для турецьких партнерів в Україні.

Незважаючи на війну, турецькі інвестори не тільки не йдуть з України, а й надалі реалізовують в ній свої проєкти.

Значна частина інвестицій турецького бізнесу в Україні припадає на сферу відновлюваної енергетики. У цій сфері, зокрема, працюють турецькі компанії Güriş, Exim Holding і Pekingtaş Energy.

Також турецька будівельна компанія Onur Group є одним із найбільших іноземних інвесторів в Україні, що має близько 5 тисяч співробітників.