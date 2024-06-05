Ощадбанк запровадив можливість стати клієнтом банку, не відвідуючи відділення

Ощадбанк оголосив про запровадження нового функціоналу, що дасть новим клієнтам можливість відкрити банківський рахунок онлайн та отримати цифрову картку без візиту до відділення.

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Про це повідомила пресслужба фінустанови.

Там зазначають, що зробити це можна за допомогою застосунку "Мобільний Ощад", який слід завантажити в App Store чи Google Play.

Як відкрити рахунок в Ощадбанку онлайн

Для того, щоб стати клієнтом Ощаду без відвідування відділення, потрібно:

увійти до застосунку, обрати "Мою картку", ознайомитися з умовами та натиснути "замовити";

ввести номер телефону, отримати дзвінок від банку, прослухати 4-значний код та ввести його;

надати документи із застосунку "Дія" для ідентифікації (наявність внутрішнього чи закордонного паспорта в цьому застосунку – обов’язкова умова);

зробити фото та надати певні дані про себе;

обрати регіон та основне відділення обслуговування на карті.

Після створення заявки на номер клієнта надійде SMS.

Після завершення розгляду клієнт отримає наступне SMS: "Вітаємо! Вашу заявку на відкриття картки схвалено. Просимо перейти в додаток та підписати договір".

Далі потрібно ознайомитися з договором та підписати його. Посилання на нього буде в застосунку та надійде в SMS.

Якщо клієнт не завершив заповнення та повернувся в застосунок за певний час, то з метою безпеки завантаження документів із "Дії" потрібно буде виконати повторно. Після підписання договору клієнт завершує реєстрацію в застосунку, де може переглянути інформацію про карту та використовувати всі можливості "Мобільного Ощаду".

Цифрова картка стає доступною в застосунку одразу після реєстрації та має такий самий функціонал і тарифи, як і звичайна пластикова.

Що рекомендується зробити після оформлення цифрової картки

Після оформлення цифрової картки для більш комфортного користування послугами рекомендується виконати наступні дії:

ознайомитися з усіма функціями застосунку за допомогою інтерактивних підказок;

додати картку в ApplePay або GooglePay для розрахунків за допомогою телефону;

скопіювати та зберегти реквізити цифрової картки для відновлення доступу або замовити пластикову картку (її буде доставлено до відділення Ощадбанку).

Цифровою карткою можна користуватись для розрахунків в Інтернеті, в торговельно-сервісній мережі (за допомогою NFC-пристроїв), а також для зняття коштів у банкоматній мережі (через банкомати, обладнані NFC-модулем).

За словами заступника голови правління Ощадбанку Антона Тютюна, українці неодноразово висловлювали побажання щодо того, що їм потрібен сервіс діджитального онбордингу, завдяки якому вони могли б стати клієнтами Ощадбанку без відвідування відділення.

"Вдячний команді проєкту за те, що їй вдалось реалізувати цю опцію. Вимушені емігранти, захисники України, мешканці тимчасово окупованих територій – ці люди тепер матимуть змогу отримувати сервіси нашого банку, навіть якщо до того вони не були його клієнтами. Хочу запевнити, що на цьому ми не припинимо подальшу діджиталізацію сервісів Ощадбанку – реалії повномасштабної війни спонукають нас дедалі більше розвивати цей напрям", - зазначив він.

Заступник голови правління банку додав, що згодом в застосунку "Мобільний Ощад" можна буде оформити цифрову картку MORE з визначеним кредитним лімітом.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року Ощадбанк запустив можливість поповнення карток через свої POS-термінали в супермаркетах.

А у лютому 2024 року Ощадбанк реалізував новий вид безготівкових розрахунків у торговельних точках – за допомогою QR-коду.