Ощадбанк создал новое мобильное приложение, которое заменит "Ощад 24/7"

Государственный Ощадбанк запустил для своих клиентов новое приложение "Мобильный Ощад", которое полностью заменить старое приложение "Ощад 24/7" в течение 2022 года. Об этом 1 декабря сообщила пресс-служба банка.

Новый мобильный банкинг разрабатывали 2 года на платформе Flutter. В банке отмечают, что новое приложение намного удобнее прежнего. В "Ощад 24/7" нужно сделать пять кликов, чтобы провести транзакцию, а в новом приложении "Мобильный Ощад" — только один.

Новое приложение Ощадбанка уже доступно для скачивания на Android та iOs. В банке считают, что у многих клиентов онлайн-банкинг часто ассоциируется с консервативным дизайном.

Ощадбанк решил разрушить этот стереотип. Для этого банк обратился к международной компании Alty, вместе с которой создал современный дизайн приложения "Мобильный Ощад".

В новое приложение добавили эмоцию – пользователей будет сопровождаться анимированный персонаж Ощадик, разработанный агентством Fedoriv.

Ощадик. Фото: пресс-служба Ощадбанка

По словам члена правления Ощадбанка Антона Тютюна, банк создал новое приложение исходя из пожеланий клиентов. Обратная связь от клиентов госбанка дала понять, что они хотят видеть понятный интерфейс, технологичность и эмоциональную составляющую — это банк и постарался внедрить в новое приложение.

"В 2021 году Ощад осуществил обновление цифровых каналов. Ключевым является перезапуск мобильного приложения. "Мобильный Ощад" – принципиально новый по всем параметрам. Мы меняем его не только извне, но и в течение 2021-22 годов полностью обновим и дополним функционал", – рассказал председатель правления Ощадбанка Сергей Наумов.

Он добавил, что смена платформы позволит банку получать мобильные сервисы гораздо быстрее. Но главное — система стала более стабильной и способной выдерживать какие-либо нагрузки в пиковые часы.

Ощадбанк развивают и улучшают его функционал, так как готовят банк к приватизации. Кабмин до конца января 2022 года утвердит дорожную карту, которая определит шаги, необходимые для вывода Ощадбанка на рынок для частичной или полной приватизации.

Также в целях развития Ощадбанк возьмет €100 млн евро у ЕБРР. Вернуть деньги банк сможет акциями.

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