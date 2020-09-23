Происшествия 50 минут назад

"Уходите, сегодня будет больно": в Беларуси начались акции протеста и жесткие задержания

В Минске силовики снова жестко разгоняют акции протеста

В Минске силовики разгоняют акции протеста. Фото: "Нана Ніва" В Минске силовики разгоняют акции протеста. Фото: "Нана Ніва"
В Минске силовики разгоняют акции протеста. Фото: "Нана Ніва"

В столице Беларуси Минске силовики начали жестко задерживать участников акций протеста, которые собрались в центре города. Новые митинги стали реакцией белорусского общества на тайную инаугурацию Александра Лукашенко, которая состоялась утром 23 сентября.

20.20 Митинги и стычки с силовиками в Минске продолжаются. В оппозиционных Telegram-каналах призывают людей расходиться по районам города и блокировать дороги. В некоторых частях Минска это уже происходит.

Кратко и по делу в Telegram

Около 19.00 возле стелы "Минск — город-герой" на проспекте Победителей собралось несколько тысяч человек, однако их начали оттеснять и разгонять силовики. Белорусские СМИ сообщают, что против митингующих применяют водометы с подкрашенной водой, слезоточивый газ и электрошокеры, есть раненые.

В Минске проходят силовые разгоны акций протеста. Фото: "Наша Ніва"

По данным издания TYT.by, уже задержаны порядка 50 человек. 

Силовики жестоко задерживают участников акций протеста. Фото: Радые Свабода

По словам корреспондента "Нашай Нівы", оттесняя людей, сотрудники ОМОНа кричали "Уходите, сегодня будет больно".

Акции протеста также проходят в Могилеве, Лиге, Гродно, Заславле, Витебске, Бресте и других городах. 

Читайте также:
"Президент нелегитимный": ряд европейских стран не признали тайную инаугурацию Лукашенко

Напомним, что 23 сентября Александр Лукашенко вступил в должность президента Беларуси. Однако его инаугурация прошла тайно — без официального анонса, телетрансляции и междунраодных гостей. О том, что она действительно состоялась, стало известно от государственных белорусских СМИ.

Президентские выборы в Беларуси состоялись 9 августа. После того как еще в день голосования Александр Лукашенко предварительно был назван победителем, тысячи несогласных с таким результатом белорусов вышли на акции протеста. 

В том или ином виде протестные настроения охватили всю страну и продолжаются по сегодняшний день. В ходе акций протеста белорусские силовики неоднократно разгоняли собравшихся людей, применяя дубинки, светошумовые гранаты, водометы и оружие с резиновыми пулями, задержаны были тысячи человек. Позднее правоохранители начали преследовать членов Координационной совета, созданного для мирной передачи власти в стране: некоторые из них были задержаны, некоторые — выдворены из Беларуси.

ЕС не признал результаты выборов в Беларуси и выступил за введение санкций в отношении представителей власти. Верховная Рада Украины, в свою очередь,  поддержала заявление о том, что не считает президентские выборы в Беларуси ни свободными, ни честными, осуждает применение чрезмерной силы со стороны белорусских правоохранительных органов и поддерживает введение санкций в отношении виновных в происходящем.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

"Президент нелегитимный": ряд европейских стран не признали тайную инаугурацию Лукашенко
"Президент нелегитимный": ряд европейских стран не признали тайную инаугурацию Лукашенко
Работники госпредприятия парализовали центр Николаева: "Неизвестные собирают наш урожай"
Работники госпредприятия парализовали центр Николаева: "Неизвестные собирают наш урожай"
В Евросоюзе хотят предложить Беларуси безвиз и плотное сотрудничество
В Евросоюзе хотят предложить Беларуси безвиз и плотное сотрудничество
Загрузка...
Новое видео
Как вычислить мошенника при приеме на работу — Алексей Ахметов, YouControl

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Получили только 6%. Эксперт рассказал, почему зависло 638 млн грн штрафов за нарушение ПДД

  3. Хмельницкий продал половину рекламного бизнеса основателю "Таврийских игр"

  4. "Вечеринки, концерты и обряды". Зеленский объяснил коронавирусные рекорды Украины

  5. В порту "Южный" танкеры с аммиаком сопровождают непригодные для такой работы буксиры

Ивент
Мировые эксперты по закупкам и Supply Chain на онлайн-конференции в октябре 2020 года
Мировые эксперты по закупкам и Supply Chain на онлайн-конференции в октябре 2020 года
Руководители и специалисты по закупкам, коммерческие директора, директора по производству и логистике, менеджеры профильных направлений — 400+ участников в этом году соберутся для обсуждения изменений в закупках и цепочке поставок в период Covid
Загрузка...