"Уходите, сегодня будет больно": в Беларуси начались акции протеста и жесткие задержания

В столице Беларуси Минске силовики начали жестко задерживать участников акций протеста, которые собрались в центре города. Новые митинги стали реакцией белорусского общества на тайную инаугурацию Александра Лукашенко, которая состоялась утром 23 сентября.

20.20 Митинги и стычки с силовиками в Минске продолжаются. В оппозиционных Telegram-каналах призывают людей расходиться по районам города и блокировать дороги. В некоторых частях Минска это уже происходит.

Около 19.00 возле стелы "Минск — город-герой" на проспекте Победителей собралось несколько тысяч человек, однако их начали оттеснять и разгонять силовики. Белорусские СМИ сообщают, что против митингующих применяют водометы с подкрашенной водой, слезоточивый газ и электрошокеры, есть раненые.

В Минске проходят силовые разгоны акций протеста. Фото: "Наша Ніва"

По данным издания TYT.by, уже задержаны порядка 50 человек.

Силовики жестоко задерживают участников акций протеста. Фото: Радые Свабода

По словам корреспондента "Нашай Нівы", оттесняя людей, сотрудники ОМОНа кричали "Уходите, сегодня будет больно".

Акции протеста также проходят в Могилеве, Лиге, Гродно, Заславле, Витебске, Бресте и других городах.

Напомним, что 23 сентября Александр Лукашенко вступил в должность президента Беларуси. Однако его инаугурация прошла тайно — без официального анонса, телетрансляции и междунраодных гостей. О том, что она действительно состоялась, стало известно от государственных белорусских СМИ.

Президентские выборы в Беларуси состоялись 9 августа. После того как еще в день голосования Александр Лукашенко предварительно был назван победителем, тысячи несогласных с таким результатом белорусов вышли на акции протеста.

В том или ином виде протестные настроения охватили всю страну и продолжаются по сегодняшний день. В ходе акций протеста белорусские силовики неоднократно разгоняли собравшихся людей, применяя дубинки, светошумовые гранаты, водометы и оружие с резиновыми пулями, задержаны были тысячи человек. Позднее правоохранители начали преследовать членов Координационной совета, созданного для мирной передачи власти в стране: некоторые из них были задержаны, некоторые — выдворены из Беларуси.

ЕС не признал результаты выборов в Беларуси и выступил за введение санкций в отношении представителей власти. Верховная Рада Украины, в свою очередь, поддержала заявление о том, что не считает президентские выборы в Беларуси ни свободными, ни честными, осуждает применение чрезмерной силы со стороны белорусских правоохранительных органов и поддерживает введение санкций в отношении виновных в происходящем.