"Стену" Яценюка за семь лет возвели только на 51,4% — Госпогранслужба

Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) выполнила работы по реализации проекта "Стена" на 51,4%.

Об этом говорится в ответе ГПСУ на запросы экспертной организации StateWatch.

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По данным Государственной аудиторской службы, должностным лицам Госпогранслужбы понадобилось почти пять лет дна разработку законопроектов для освобождения пограничных войск от возмещения потерь лесохозяйственного и сельскохозяйственного производства из-за обустройства границы.

"Медленная разработка необходимых законов обусловила покрытие за счет государства в течение 2018- 2019 годов потерь хозяйств на сумму почти 10 млн грн. И это при том, что Черниговская, Сумская, Харьковская и Луганская облгосадминистрации в течение 2015 — 2016 годов должны были безвозмездно передать 15 земельных участков для размещения отделов пограничной службы. Однако таких мер не предприняли", — отмечают в StateWatch.

При этом в администрации ГПСУ не ответили на запрос StateWatch, почему были допущены потери из бюджета.

Проект "Стена" был анонсирован в 2014 году. Завершение работ планировалось в 2018 году, однако неоднократно переносилось.

В 2020 году Госпогранслужба направила в центральные органы исполнительной власти проект распоряжения Кабмина о внесении изменений в План мероприятий проекта "Стена", которым предусмотрено завершение строительства на границе с РФ в 2025 году.

В этом же проекте Госпогранслужба просила увеличить объем финансирования на 4,5 млрд грн, хотя на момент его подачи фактически уже было потрачено 1,7 млрд грн.

В случае, если этот проект распоряжения будет утвержден, строительство "Стены" растянется на 10 лет, а его стоимость составит 6,2 млрд грн, заявили эксперты StateWatch.

Ранее НАБУ провело расследование дела о хищении бюджетных средств, выделенных на проект "Стена". По этому делу проходило 8 подозреваемых, в том числе должностные лица Госпогранслужбы и представители бизнеса. Своими действиями они нанесли ущерб государству в размере более 16,68 млн грн.

Себестоимость проекта "Стена", который в свое время презентовал премьер-министр Арсений Яценюк, должна была обойтись государству в 18 млрд грн, но позже эта сумма уменьшилась в четыре раза — до 4 млрд грн.