Страны "ядерной пятерки" пообещали препятствовать гонке вооружений

Лидеры Китая, России, США, Франции и Великобритании выступили с совместным заявлением о необходимости предотвращения ядерной войны. Они призвали к снижению стратегических рисков, чтобы предотвратить гонку вооружений.

Об этом говорится в их совместном заявлении, текст которого опубликовала пресс-служба Белого дома, сайт президента РФ, а также портал Елисейского дворца.

В заявлении лидеров ядерных стран говорится о том, что подписанты считают своей первоочередной ответственностью недопущение войны между государствами, обладающими ядерным оружием, и снижение стратегических рисков.

"Мы утверждаем, что в ядерной войне нельзя выиграть и вести ее нельзя. Поскольку применение ядерного оружия имело бы далеко идущие последствия. Мы также подтверждаем, что ядерное оружие – до тех пор, пока оно существует – должно служить оборонительным целям, сдерживать агрессию и предотвращать войны. Необходимо предотвратить дальнейшее его распространение", – подчеркивается в сообщении.

Лидеры государств отметили важность сохранения различных соглашений и обязательств в сфере нераспространения, разоружения и контроля над вооружениями, в том числе отметили приверженность обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия.

"Каждый из нас намерен сохранить и еще более усилить наши национальные меры по предотвращению несанкционированного или непреднамеренного применения ядерного оружия. Мы подтверждаем обоснованность наших предыдущих заявлений о ненацеливании, вновь заявляя, что ни одно из наших ядерных вооружений не нацелено друг на друга или на какое-либо другое государство", - говорится в заявлении.

Главы стран также заверили, что намерены и дальше заниматься поиском двусторонних и многосторонних дипломатических подходов, чтобы избегать военной конфронтации, укреплять стабильность и предсказуемость, повышать уровень взаимного понимания и доверия и предотвращать гонку вооружений, которая "никому не принесет выгоды и станет угрозой для всех".

В соглашении указывается, что страны подчеркивают свое желание работать со всеми государствами для создания условий безопасности "с конечной целью создания мира без ядерного оружия с неизменной безопасностью для всех".

Отметим, список ядерных держав мира на 2022 год насчитывает десять основных государств. Информация, у каких стран есть ядерный потенциал и в каких единицах он выражается количественно, базируется на данных Стокгольмского международного института исследования проблем мира и Business Insider.

Кроме пяти стран, которые подписали совместное заявления, ядерное оружие есть у Пакистана, Ирана, Индии, Израиля и Северной Кореи.

Напомним, Беларусь убирает из Конституции безъядерный и нейтральный статус, а в МИД Беларуси заявили, что страна готова разместить у себя ядерное оружие при угрозе со стороны НАТО, так как военная активность альянса и количество военных учений значительно увеличились.