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Политика
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Путин интересовался возможностью вступления России в НАТО, но получил "сдержанный ответ"

Путин интересовался возможностью вступления России в НАТО, но получил "сдержанный ответ"
Путин спрашивал о возможность вступления России в НАТО

Глава Российской Федерации Владимир Путин признался, что в 2000 году спрашивал у 42-го президента США Билла Клинтона о возможности вступления РФ в НАТО.

Об этом российский лидер сообщил во время своего экстренного обращения вечером 21 февраля.

"Скажу сейчас то, чего никогда не говорил публично. Скажу об этом впервые. В 2000 году, во время визита в Москву уходящего со своей должности президента США Билла Клинтона, я спросил его: "Как Америка отнесется к тому, чтобы принять Россию в НАТО?" Не буду раскрывать все подробности той беседы, но реакция на мой вопрос внешне выглядела весьма сдержанной", — сказал Путин.

Он отметил, что ясно, что РФ отказали в членстве в альянсе, "и это понятно по тому, как в настоящее время себя ведут мировые лидеры".

В то же время Путин возмущен тем, что НАТО пообещало Украине и Грузии членство в альянсе в будущем. 

Он напомнил, что Россия требует от США, равно как и от НАТО, дать письменные "железобетонные" гарантии невступления Украины в альянс в будущем. Путин объясняет это требование тем, что якобы расширение сил альянса является угрозой для РФ.

При этом США и НАТО в целом категорически отказываются предоставить такие гарантии, настаивая на праве любой страны присоединиться к НАТО, хотя по другим вопросам допускают прогресс в переговорах.

Автор:
Вита Молодан