Китай объявил о санкциях против Нэнси Пэлоси

МИД Китая заявил, что наложит санкции на спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, потому что она "бросила вызов Пекину", став первым американским политиком высокого ранга, который посетил Тайвань за 25 лет.

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Министерство иностранных дел Китая объявило о мерах в отношении Пелоси и ее ближайших родственников в заявлении в пятницу, 5 августа, сообщает Bloomberg.

Китай заявил, что для Пекина "поездка в Тайвань второго человека в США после президента стала болезненной".

При этом пока неизвестно, что именно будет предусматривать санкционный пакет против Нэнси Пелоси.

Напомним, Пелоси проводила тур по странам Азии, в его рамках посетила и Тайвань, о чем не было известно до последнего момента. Весь мир наблюдал за перемещением политика, в то же время, когда Китай начал масштабные военные учения вокруг острова.

В целом КНР показала свое возмущение по поводу визита на остров Пелоси всплеском военной активности вокруг Тайваня, вызовом посла США в Пекине и прекращением импорта нескольких сельскохозяйственных продуктов из Тайваня.

Накануне ее прибытия на остров Пекин откровенно угрожал американским политикам, заявляя, чтобы те "не играли с огнем", имея в виду отношения с Тайванем. МИД КНР открыто выразил протест из-за визита Пелоси на Тайвань и осуждает его.

Несмотря на это, Пелоси провела встречу с президентом Цай Ин Вэнь, а также с другими политическими лидерами Тайваня. После этого Вооруженные силы Китая перешли в активную фазу военных учений с боевыми стрельбами в шести зонах вокруг Тайваня.