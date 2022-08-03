Sky News: Китай переместил свои военные учения на территорию Тайваня

Китай сообщил о проведении масштабных учений вокруг Тайваня 2 августа, а на следующий день переместил их на территорию, подконтрольную властям острова. Об этом сообщает новостной портал Sky News со ссылкой на Минобороны Тайваня.

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Таким образом, военные учения создали блокаду морского и воздушного пространства Тайваня. Министерство обороны острова, по информации Sky News, заявило, что Китай нарушил правила ООН и будет противостоять любым вторжениям на свою территорию.

Ведомство также обвинило Пекин в использовании психологической войны, призывая людей сообщать властям о "фейковых новостях".

Китай объявил о дополнительных военных учениях в Южно-Китайском море у Тайваня 2 августа. Такое решение было принято на фоне роста напряжения вокруг визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Пелоси проводит тур по странам Азии, однако посетит ли спикер Палаты представителей Тайвань, не было известно до последнего момента. В конце концов, она провела официальную встречу с президентом Тайваня Цай Ин Вэнь.

Весь мир наблюдал за перемещением политика, в это же время СМИ сообщали, что Китай перебрасывает военную технику ближе к Тайваню.

Пекин откровенно угрожал американским политикам, заявляя, чтобы те "не играли с огнем", имея в виду отношения с Тайванем. МИД КНР открыто выразил протест из-за визита Пелоси на Тайвань и осуждает его.