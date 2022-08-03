Sky News: Китай перемістив свої військові навчання на територію Тайваню

Китай повідомив про проведення масштабних навчань навколо Тайваню 2 серпня, а наступного дня перемістив їх на територію, підконтрольну владі острова. Про це повідомляє портал новин Sky News з посиланням на Міноборони Тайваню.

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Таким чином наразі військові навчання створили блокаду морського та повітряного простору Тайваню. Міністерство оборони острова, за інформацією Sky News, заявило, що Китай порушив правила ООН і буде протистояти будь-яким вторгненням на свою територію.

Відомство також звинуватило Пекін у використанні психологічної війни, закликаючи людей повідомляти владі про "фейкові новини".

Китай оголосив про додаткові військові навчання в Південно-Китайському морі біля Тайваню 2 серпня. Таке рішення було прийнято на тлі зростання напруги довкола візиту спікера Палати представників США Ненсі Пелосі.

Пелосі проводить тур по країнам Азії, однак чи відвідає спікер Палати представників Тайвань, не було відомо до останньої миті. Врешті-решт вона провела офіційну зустріч з президентом Тайваню Цай Ін Вень.

Весь світ спостерігав за переміщенням політика, в цей же час ЗМІ повідомляли, що Китай перекидає військову техніку в ближче до Тайваню.

Пекін відверто погрожував американським політикам, заявлявши, щоб ті "не грали з вогнем", маючи на увазі стосунки з Тайванем. МЗС КНР відкрито висловило протест через візит Пелосі на Тайвань і засуджує його.