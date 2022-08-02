В США рассмотрят законопроект о реструктуризации политики в отношении Тайваня

Комитет Сената США по международным отношениям собирается 3 августа для рассмотрения законопроекта о политике в отношении Тайваня.

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Об этом пишет Defense News.

В официальном пресс-релизе говорится, что соавторы законопроекта анонсируют реструктуризацию американской политики по Тайваню, "наиболее полную со времени принятия Закона об отношениях с Тайванем 1979 года".

В законопроекте отмечается, что "безопасность Тайваня и способность народа Тайваня определять свое собственное будущее имеют основополагающее значение для интересов и ценностей Соединенных Штатов".

При этом Пекин считает, что относительная способность Тайваня и Соединенных Штатов защищать эти интересы и ценности резко снизилась и стала слабее, чем когда-либо.

Издание отмечает, что Пекин более агрессивно использовал свои вооруженные силы вблизи Тайваня. Сообщается, что в 2021 году китайские военные самолеты совершили 969 вторжений в опознавательную зону ПВО Тайваня, что более чем вдвое превышает общее количество за предыдущий год. Только за один день в прошлом году Пекин отправил 56 самолетов в зону ПВО Тайваня.

Напомним, что Китай объявил о дополнительных военных учениях в Южно-Китайском море у Тайваня. Такое решение было принято на фоне роста напряжения вокруг визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.