У США розглянуть законопроект про реструктуризацію політики щодо Тайваню

Комітет Сенату США з міжнародних відносин збирається 3 серпня для розгляду законопроекту про політику щодо Тайваню.

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Про це пише Defense News.

В офіційному прес-релізі йдеться, що співавтори законопроекту анонсують реструктуризацію американської політики щодо Тайваню, "найповнішу з часу ухвалення Закону про відносини з Тайванем 1979 року".

У законопроекті наголошується, що "безпека Тайваню та здатність народу Тайваню визначати своє власне майбутнє, мають основне значення для інтересів та цінностей Сполучених Штатів".

При цьому Пекін вважає, що відносна здатність Тайваню та Сполучених Штатів захищати ці інтереси та цінності різко знизилася і стала слабшою, ніж будь-коли.

Видання зазначає, що Пекін агресивніше використовував свої збройні сили поблизу Тайваню. Повідомляється, що у 2021 році китайські військові літаки здійснили 969 вторгнень до розпізнавальної зони ППО Тайваню, що більш ніж удвічі перевищує загальну кількість за попередній рік. Лише за один день минулого року Пекін відправив 56 літаків до зони ППО Тайваню.

Нагадаємо, що Китай оголосив про додаткові військові навчання в Південно-Китайському морі біля Тайваню. Таке рішення було прийнято на тлі зростання напруги навколо візиту спікера Палати представників США Ненсі Пелосі.