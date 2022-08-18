Apple назвала дату презентации iPhone 14

Компания Apple запланировала на 7 сентября презентацию своего нового смартфона iPhone 14. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

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Продажи нового iPhone обычно стартуют примерно через полторы недели после его презентации, и ожидается, что Apple будет придерживаться этой модели в этом году. По информации издания, iPhone 14 можно будет приобрести с 16 сентября.

По инсайдерской информации, iPhone 14 будет внешне будет похож на iPhone 13, хотя компания откажется от 5,4-дюймовой "мини" версии и добавит модель с 6,7-дюймовым экраном. Это станет первым случаем, когда Apple выпустит iPhone не Pro с дисплеем такого размера.

После презентации нового iPhone ожидается, что компания представит широкой публике другие новые модели своих продуктов, в частности Apple Watch.

Также известно, что осенью 2022 года Apple Watch получат уровень "Pro". Новые смарт-часы выпустят с функциями, разработанными специально для пользователей, занимающихся экстремальными видами спорта.

Отметим, что из-за новых правил Китая об отгрузочных документах Appleможет перенести выпуск iPhone 14. Apple является главным клиентом TSMC, и компания доставляет микросхемы в Pegatron в Китай, где собирают iPhone. А визит Пелоси на Тайвань еще больше усугубил китайско-тайваньские отношения. Как следствие, УПК приняла новые правила, запрещающие какие-либо упоминания "Тайвань" или "Китайская Республика" в товаросопроводительных документах.