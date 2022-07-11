Apple збирається випустити смарт-годинник для спортсменів-екстремалів

Восени 2022 року Apple Watch отримають рівень "Pro". Новий смарт-годинник випустять з функціями, розробленими спеціально для користувачів, які займаються екстремальними видами спорту. Про це повідомляє Bloomberg.

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Продукти Pro від Apple, за винятком навушників, відрізняється від інших гаджетів кращою продуктивністю та екранами, а також звичайно ж, вищою ціною.

Apple Watch для спортсменів-екстремалів відрізнятимуться від інших годинників професійними функціями та більш стійким до ударів дисплеєм, покращеним відстеженням кроків та плавання. Корпус зроблять із високоякісного металу, але без використання алюмінію.

"Цей розумний годинник буде призначений для спортсменів-екстремалів і всіх, хто в іншому випадку міг би купити високоякісний спортивний годинник для інтенсивних тренувань. Їхній екран, велика батарея і металевий дизайн зроблять годинник привабливим для всіх, хто просто хоче найпередовіші Apple Watch", - додали в Bloomberg.

Раніше стало відомо, що нові Apple Watch Series 8 будуть оснащені датчиком температури тіла, який зможе визначити, чи є у людини лихоманка. Годинник виявлятиме сплески температури тіла, а потім пропонуватиме власнику поговорити з лікарем або використовувати термометр.

Джерело фото: ua.depositphotos.com