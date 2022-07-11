Apple собирается выпустить смарт-часы для спортсменов-экстремалов

Осенью 2022 года Apple Watch получат уровень "Pro". Новые смарт-часы выпустят с функциями, разработанными специально для пользователей, занимающихся экстремальными видами спорта. Об этом сообщает Bloomberg.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Продукты Pro от Apple, за исключением наушников, отличается от других гаджетов лучшей производительностью и экранами, а также конечно же, более высокой ценой.

Apple Watch для спортсменов-экстремалов будут отличаться от других часов профессиональными функциями и более устойчивым к ударам дисплей, улучшенным отслеживанием шагов и плавания. Корпус сделают из высококачественного металла, но без использования алюминия.

"Эти умные часы будут предназначены для спортсменов-экстремалов и всех, кто в противном случае мог бы купить высококачественные спортивные часы для интенсивных тренировок. Их экран, большая батарея и металлический дизайн сделают часы привлекательным для всех, кто просто хочет самые передовые Apple Watch", — добавили в Bloomberg.

Ранее стало известно, что новые Apple Watch Series 8 будут оснащены датчиком температуры тела, который сможет определить, есть ли у человека лихорадка. Часы будут обнаруживать всплески температуры тела, а затем предлагать владельцу поговорить с врачом или использовать термометр.

Источник фото: ua.depositphotos.com