- Категория
- IT и Телеком
- Дата публикации
-
Apple Watch Series 8 смогут определять температуру тела человека - СМИ
Новые Apple Watch Series 8 будут оснащены датчиком температуры тела, который сможет определить, есть ли у человека лихорадка. Часы будут обнаруживать всплески температуры тела, а затем предлагать владельцу поговорить с врачом или использовать термометр.
Об этом сообщает The Verge.
Датчик температуры тела еще должен пройти внутреннее тестирование, после этого Apple включит эту функцию в Watch Series 8. Однако в новых версиях Apple Watch SE скорее всего, не будет датчика.
По инсайдерской информации, датчик температуры тела также можно будет использовать для отслеживания фертильности — изменения температуры тела могут помочь кому-то определить, когда есть больше шансов забеременеть.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Помимо датчика температуры тела, любые другие изменения в аппаратном обеспечении Apple Watch "вероятно, будут незначительными".
Напомним, ранее сообщалось, что Apple снова стала самым дорогим брендом в мире. Корпорация Apple заняла первое место в соответствующем рейтинге, сместив на третье место компанию Amazon.
Самым дорогим брендом в мире Apple предыдущий раз становилась в 2015 году.