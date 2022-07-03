Apple Watch Series 8 смогут определять температуру тела человека - СМИ

Новые Apple Watch Series 8 будут оснащены датчиком температуры тела, который сможет определить, есть ли у человека лихорадка. Часы будут обнаруживать всплески температуры тела, а затем предлагать владельцу поговорить с врачом или использовать термометр.

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Об этом сообщает The Verge.

Датчик температуры тела еще должен пройти внутреннее тестирование, после этого Apple включит эту функцию в Watch Series 8. Однако в новых версиях Apple Watch SE скорее всего, не будет датчика.

По инсайдерской информации, датчик температуры тела также можно будет использовать для отслеживания фертильности — изменения температуры тела могут помочь кому-то определить, когда есть больше шансов забеременеть.

Помимо датчика температуры тела, любые другие изменения в аппаратном обеспечении Apple Watch "вероятно, будут незначительными".

Напомним, ранее сообщалось, что Apple снова стала самым дорогим брендом в мире. Корпорация Apple заняла первое место в соответствующем рейтинге, сместив на третье место компанию Amazon.

Самым дорогим брендом в мире Apple предыдущий раз становилась в 2015 году.