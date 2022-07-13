Apple прекратила сотрудничество с дизайнером Джони Айвом после 30 лет работы - СМИ

Американская технологическая компания Apple разорвала консультационное отношения со своим бывшим главным дизайнером Джони Айвом после 30 лет сотрудничества. Об этом сообщает издание The New York Times.

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Когда Айв уволился из Apple в 2019 году, чтобы основать собственную дизайнерскую фирму LoveFrom, производитель смартофонв подписал с ним многолетний контракт на сумму более 100 миллионов долларов. После этого Apple стала основным клиентом его компании.

Летом 2022 года действия контракта заканчиваются и стороны решили его не продлевать.

Айв начал работать в Apple в 1992 году. Он был генератором дизайнерских идей для самых запоминающихся разработок Apple, включая iMac и белые наушники.

Тем временем Apple заняла первое место в рейтинге самых дорогих брендов мира, сместив на третье место компанию Amazon. Стоимость бренда Apple составитель рейтинга — компания Kantar — оценила в 947 миллиардов долларов.

Отметим, исследование Kantar пытается оценить влияние бренда на рыночную стоимость компании и способность генерировать продажи.