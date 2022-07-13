- Категория
- Бизнес
- Дата публикации
-
Apple прекратила сотрудничество с дизайнером Джони Айвом после 30 лет работы - СМИ
Американская технологическая компания Apple разорвала консультационное отношения со своим бывшим главным дизайнером Джони Айвом после 30 лет сотрудничества. Об этом сообщает издание The New York Times.
Когда Айв уволился из Apple в 2019 году, чтобы основать собственную дизайнерскую фирму LoveFrom, производитель смартофонв подписал с ним многолетний контракт на сумму более 100 миллионов долларов. После этого Apple стала основным клиентом его компании.
Летом 2022 года действия контракта заканчиваются и стороны решили его не продлевать.
Айв начал работать в Apple в 1992 году. Он был генератором дизайнерских идей для самых запоминающихся разработок Apple, включая iMac и белые наушники.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Тем временем Apple заняла первое место в рейтинге самых дорогих брендов мира, сместив на третье место компанию Amazon. Стоимость бренда Apple составитель рейтинга — компания Kantar — оценила в 947 миллиардов долларов.
Отметим, исследование Kantar пытается оценить влияние бренда на рыночную стоимость компании и способность генерировать продажи.