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Категорія
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Дата публікації

Apple припинила співпрацю з дизайнером Джоні Айвом після 30 років роботи - ЗМІ

Apple припинила співпрацю з дизайнером Джоні Айвом після 30 років роботи - ЗМІ
Джоні Айв (ліворуч) та Тім Кук, виконавчий директор Apple

Американська технологічна компанія Apple розірвала консультаційні відносини зі своїм колишнім головним дизайнером Джоні Айвом після 30 років співпраці. Про це повідомляє видання The New York Times.

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Коли Айв звільнився з Apple у 2019 році, щоб заснувати власну дизайнерську фірму LoveFrom, виробник смартофону підписав з ним багаторічний контракт на суму понад 100 мільйонів доларів. Після цього Apple стала основним клієнтом компанії.

Влітку 2022 року дії контракту закінчуються і сторони вирішили його не продовжувати.

Айв почав працювати в Apple у 1992 році. Він був генератором дизайнерських ідей для найбільш незабутніх розробок Apple, включаючи iMac і білі навушники.

Тим часом Apple посіла перше місце у рейтингу найдорожчих брендів світу, помістивши на третє місце компанію Amazon. Вартість бренду Apple упорядник рейтингу - компанія Kantar - оцінила в 947 мільярдів доларів.

Зазначимо, дослідження Kantar намагається оцінити вплив бренду на ринкову вартість компанії та здатність генерувати продажі.

Автор:
Віта Молодан