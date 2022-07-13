Apple припинила співпрацю з дизайнером Джоні Айвом після 30 років роботи - ЗМІ

Американська технологічна компанія Apple розірвала консультаційні відносини зі своїм колишнім головним дизайнером Джоні Айвом після 30 років співпраці. Про це повідомляє видання The New York Times.

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Коли Айв звільнився з Apple у 2019 році, щоб заснувати власну дизайнерську фірму LoveFrom, виробник смартофону підписав з ним багаторічний контракт на суму понад 100 мільйонів доларів. Після цього Apple стала основним клієнтом компанії.

Влітку 2022 року дії контракту закінчуються і сторони вирішили його не продовжувати.

Айв почав працювати в Apple у 1992 році. Він був генератором дизайнерських ідей для найбільш незабутніх розробок Apple, включаючи iMac і білі навушники.

Тим часом Apple посіла перше місце у рейтингу найдорожчих брендів світу, помістивши на третє місце компанію Amazon. Вартість бренду Apple упорядник рейтингу - компанія Kantar - оцінила в 947 мільярдів доларів.

Зазначимо, дослідження Kantar намагається оцінити вплив бренду на ринкову вартість компанії та здатність генерувати продажі.