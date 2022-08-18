Apple назвала дату презентації iPhone 14

Компанія Apple запланувала на 7 вересня презентацію свого нового смартфона iPhone 14. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на свої джерела.

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Продажі нового iPhone зазвичай стартують приблизно через півтора тижні після його презентації, і очікується, що Apple вчинить так само і цього разу. За інформацією видання, iPhone 14 можна буде придбати з 16 вересня.

За інсайдерською інформацією, iPhone 14 буде зовні буде схожий на iPhone 13, хоча компанія відмовиться від 5,4-дюймової "міні" версії та додасть модель із 6,7-дюймовим екраном. Це стане першим випадком, коли Apple випустить iPhone не Pro з дисплеєм такого розміру.

Після презентації нового iPhone очікується, що компанія представить широкому загалу інші нові моделі свої продуктів, зокрема Apple Watch.

Також відомо, що восени 2022 року Apple Watch отримають рівень "Pro". Новий смарт-годинник випустять з функціями, розробленими спеціально для користувачів, які займаються екстремальними видами спорту.

Зазначимо, що через нові правила Китаю про відвантажувальні документи, Apple може перенести випуск iPhone 14. Apple є головним клієнтом TSMC, і компанія доставляє мікросхеми до Pegatron у Китай, де збирають iPhone. А візит Пелосі на Тайвань ще більше погіршив китайсько-тайванські відносини. Як наслідок, КПК прийняла нові правила, які забороняють будь-які згадки "Тайвань" або "Китайська Республіка" у товаросупровідних документах.