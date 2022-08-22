Серия iPhone 14 от компании Apple будет представлена в восьми цветах и поступит в продажу 16 сентября.

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Об этом сообщает Bloomberg.

Компания Apple планирует анонсировать iPhone 14 на мероприятии 7 сентября. Новое устройство поступит в продажу 16 сентября — примерно на неделю раньше запланированного.

Серия iPhone 14 будет представлена в восьми цветах, а именно: красный, белый, черный, бирюзовый, темно-фиолетовый, серый, золотой и светло-фиолетовый.

Еще одна неделя продаж iPhone 14 должна помочь компании Apple легко преодолеть прошлогоднюю отметку в 83 миллиарда долларов продаж.

В пандемию Apple обычно вместе выпускала новый iPhone и Apple Watch в сентябре, а затем вместе новые iPad и Mac в октябре. В этом году ожидается возвращение в этот формат, и Apple, вероятно, планирует выпустить новые Mac и iPad примерно через месяц после iPhone.

Напомним, по инсайдерской информации, iPhone 14 внешне будет похож на iPhone 13, хотя компания откажется от 5,4-дюймовой "мини" версии и добавит модель с 6,7-дюймовым экраном. Это станет первым случаем, когда Apple выпустит iPhone не Pro с дисплеем такого размера.