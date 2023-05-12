Apple открывает первый онлайн-магазин во Вьетнаме

В пятницу компания Apple заявила, что на следующей неделе откроет свой первый онлайн-магазин во Вьетнаме. Производитель iPhone решил удвоить свое присутствие на рынках, чтоб провоцировать рост продаж.

Открытие запланировано во Вьетнаме 18 мая, пишет Reuters.

Генеральный директор Apple Тим Кук делает ставку на то, что развивающиеся рынки предоставят больше возможностей для роста. Во Вьетнаме много молодого населения и относительно небольшое количество iPhone.

Интернет-магазины часто предшествуют открытию розничных магазинов. Apple уже продает продукцию во Вьетнаме через лицензированных поставщиков и имеет несколько поставщиков, собирающих ее гаджеты в стране для экспорта. Однако в компании не сообщили, когда планируют открыть обычные магазины во Вьетнаме, население которого составляет 100 миллионов человек.

Первый официальный магазин компании Apple был открыт в Индии 18 апреля. На открытии присутствовал исполнительный директор Тим Кук: он охотно фотографировался со всеми покупателями, из-за чего в магазин выстроилась очередь.

Кое-кто стоял в очереди на улице с ночи, чтобы получить продукты Apple, хотя они доступны онлайн в Индии.