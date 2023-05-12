Apple відкриває перший онлайн-магазин у В’єтнамі

У п’ятницю компанія Apple заявила, що наступного тижня відкриє свій перший онлайн-магазин у В’єтнамі. Виробник iPhone вирішив подвоїти свою присутність на ринках, щоб стимулювати зростання продажів.

Відкриття заплановане у В’єтнамі на 18 травня, пише Reuters.

Генеральний директор Apple Тім Кук робить ставку на те, що ринки, які розвиваються, нададуть більше можливостей для зростання. У В’єтнамі багато молодого населенням і відносно невелика кількість iPhone.

Інтернет-магазини часто передують відкриттю роздрібних магазинів. Apple вже продає продукцію у В’єтнамі через ліцензованих постачальників і має кілька постачальників, які збирають її гаджети в країні для експорту. Проте в компанії не повідомили, коли планують відкрити звичайний магазини у В’єтнамі, населення якого становить 100 мільйонів людей.

Перший офіційний магазин компанії Apple відкрили в Індії 18 квітня. На відкритті був присутній виконавчий директор Тім Кук: він охоче фотографувався з усіма покупцями, через що до магазину вишикувалася черга.

Дехто стояв у черзі на вулиці з ночі, щоб отримати продукти Apple, хоча вони доступні онлайн в Індії.