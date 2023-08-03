Презентація iPhone 15. ЗМІ назвали потенційну дату заходу

Компанія Apple може представити наступну лінійку iPhone на третьому тижні вересня – 13-го числа. Про це повідомляє 9to5Mac із посиланням на джерела.

За словами співрозмовників видання, оператори мобільного зв’язку просили працівників не брати вихідні 13 вересня через важливий анонс смартфонів. Як зауважує 9to5Mac, це не обов’язково вказує на звʼязок із Apple, однак компанія відома тим, що проводить у вересні захід для iPhone.

Хоча більшість презентацій iPhone відбулися у вівторок, торішній захід відбувся 7 вересня, у середу. 13 вересня – також середа, тому це може бути датою, яку Apple вибере для представлення смартфонів.

Якщо анонс нових iPhone справді відбудеться 13 вересня, очікується, що попередні замовлення відкриють у п’ятницю, 15 вересня, а офіційний продаж розпочнуться через тиждень, 22 вересня.

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Як пише PhoneArena, одним із нововведень в наступній лінійці iPhone буде перехід смартфонів на роз’єм USB-C замість Lightning.

Також є припущення, що функція Dynamic Island, яка раніше була лише в Pro та Pro Max, тепер з’явиться на всіх чотирьох моделях iPhone.

Ще однією новинкою може стати поява фізичної кнопки дії у версіях Pro і Pro Max. Вона замінить перемикач між режимами звуку та тиші. За даними MacRumors, користувачі матимуть можливість призначити для кнопки різні опції, серед яких увімкнення камери, ліхтарика, екранної лупи чи запуск програми "Перекладач".

Крім того, iPhone 15 і 15 Plus можуть отримати оновлені 48-мегапіксельні датчики. А Pro Max, імовірно, вперше оснастять телеоб’єктивом перископічного типу.

Що стосується цін на новинки, то аналітик британського банку Barclays Тім Лонг прогнозує, що вони можуть бути такими:

iPhone 15: 799 доларів (без змін відносно 14-ї версії);

iPhone 15 Plus: 899 доларів (без змін);

iPhone 15 Pro: до 1099 доларів (замість 999 доларів);

iPhone 15 Pro Max: до 1299 доларів (замість 1099 доларів).

Однак MacRumors зауважувало, що до таких припущень слід ставитися з певним скептицизмом, оскільки вони не завжди правильні.

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