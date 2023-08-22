iPhone 15 Pro Max може надійти в продаж пізніше за інші моделі: в чому причина

Продажі iPhone 15 Pro Max розпочнуться на 3-4 тижні пізніше за інші смартфони серії. Про це повідомляє 9to5Mac із посиланням на записку головного аналітика фондового ринку, якого видання не називає.

За даними ЗМІ, справа в тому, що компанія Sony не зможе вчасно надати датчик зображення, який використовується в iPhone 15 Pro Max. Як очікується, смартфон матиме систему перископічних лінз для забезпечення оптичного зуму, більшого ніж поточний 3-кратний. Своєю чергою iPhone 15 Pro не отримає цього оновлення, а iPhone 15 і iPhone 15 Plus не будуть оснащені телеобʼєктивом.

9to5Mac передбачає, що Apple анонсує нові смартфони 12 вересня. Попередні замовлення, ймовірно, розпочнуться 15 вересня, а поставки – 22 вересня. Однак поставки iPhone 15 Pro Max у звʼязку із затримкою можуть стартувати з 6 по 13 жовтня.

Деякі моделі iPhone вже поставляли пізніше за інші з серії. Зокрема, торік iPhone 14 Plus надійшов у продаж через кілька тижнів після iPhone 14, iPhone 14 Pro та iPhone 14 Pro Max.

iPhone 15: ціни й характеристики

Як пише PhoneArena, одним із нововведень в наступній лінійці iPhone буде перехід смартфонів на роз’єм USB-C замість Lightning.

Також є припущення, що функція Dynamic Island, яка раніше була лише в Pro та Pro Max, тепер з’явиться на всіх чотирьох моделях iPhone.

Ще однією новинкою може стати фізична кнопка дії у версіях Pro і Pro Max. Вона замінить перемикач між режимами звуку та тиші. За даними MacRumors, користувачі матимуть можливість призначити для кнопки різні опції, серед яких – увімкнення камери, ліхтарика, екранної лупи чи запуск програми "Перекладач".

Крім того, iPhone 15 і 15 Plus можуть отримати оновлені 48-мегапіксельні датчики.

Інсайдер URedditor вказував, що iPhone 15 Pro та Pro Max отримають покращений графічний процесор.

Що стосується цін на новинки, то аналітик британського банку Barclays Тім Лонг прогнозує, що вони можуть бути такими:

iPhone 15: 799 доларів (без змін відносно 14-ї версії);

iPhone 15 Plus: 899 доларів (без змін);

iPhone 15 Pro: до 1099 доларів (замість 999 доларів);

iPhone 15 Pro Max: до 1299 доларів (замість 1099 доларів).

Однак MacRumors зауважувало, що до таких припущень слід ставитися з певним скептицизмом, оскільки вони не завжди правильні.

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