Усі кольори iPhone 15 й iPhone 15 Pro показали на якісних рендерах (ФОТО)

Компанія Apple через кілька тижнів планує презентувати лінійку iPhone 15, а останнім часом зʼявилися додаткові подробиці щодо кольорів майбутніх смартфонів.

Про це пише видання 9to5Mac, яке поділилося рендерами ґаджетів.

Очікується, що iPhone 15 і iPhone 15 Plus будуть доступні в таких кольорах: чорний, зелений, синій, жовтий і рожевий.

Так виглядатимуть iPhone 15 і iPhone 15 Plus. Рендер: 9to5Mac Так виглядатимуть iPhone 15 і iPhone 15 Plus. Рендер: 9to5Mac Так виглядатимуть iPhone 15 і iPhone 15 Plus. Рендер: 9to5Mac Так виглядатимуть iPhone 15 і iPhone 15 Plus. Рендер: 9to5Mac Так виглядатимуть iPhone 15 і iPhone 15 Plus. Рендер: 9to5Mac

Тоді як iPhone 15 Pro й iPhone 15 Pro Max отримають чотири кольори: космічний чорний, сріблястий, синій і сірий.

Кольори iPhone 15 Pro й iPhone 15 Pro Max. Рендер: 9to5Mac Кольори iPhone 15 Pro й iPhone 15 Pro Max. Рендер: 9to5Mac Кольори iPhone 15 Pro й iPhone 15 Pro Max. Рендер: 9to5Mac Кольори iPhone 15 Pro й iPhone 15 Pro Max. Рендер: 9to5Mac

iPhone 15: ціни й характеристики

Як пише PhoneArena, одним із нововведень в наступній лінійці iPhone буде перехід смартфонів на роз’єм USB-C замість Lightning.

Також є припущення, що функція Dynamic Island, яка раніше була лише в Pro та Pro Max, тепер з’явиться на всіх чотирьох моделях iPhone.

Що стосується процесорів, то iPhone 15 і 15 Plus працюватимуть на чіпі A16, а iPhone 15 Pro і 15 Pro Max отримають більш новий – A17.

Ще однією новинкою може стати фізична кнопка дії у версіях Pro і Pro Max. Вона замінить перемикач між режимами звуку та тиші. За даними MacRumors, користувачі матимуть можливість призначити для кнопки різні опції, серед яких – увімкнення камери, ліхтарика, екранної лупи чи запуск програми "Перекладач".

Крім того, iPhone 15 і 15 Plus можуть отримати оновлені 48-мегапіксельні датчики.

Інсайдер URedditor вказував, що iPhone 15 Pro та Pro Max отримають покращений графічний процесор.

Що стосується цін на новинки, то аналітик британського банку Barclays Тім Лонг прогнозує, що вони можуть бути такими:

iPhone 15: 799 доларів (без змін відносно 14-ї версії);

iPhone 15 Plus: 899 доларів (без змін);

iPhone 15 Pro: до 1099 доларів (замість 999 доларів);

iPhone 15 Pro Max: до 1299 доларів (замість 1099 доларів).

Однак MacRumors зауважувало, що до таких припущень слід ставитися з певним скептицизмом, оскільки вони не завжди правильні.

Презентація смартфонів має відбутися у вересні 2023 року. Імовірно, 12-го числа.