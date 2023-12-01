С эксклюзивными циферблатами: вышла специальная версия Apple Watch Series 9

Компания Apple выпустила полностью красную версию часов Apple Watch Series 9 вместе с эксклюзивными циферблатами. Об этом сообщила пресс-служба фирмы.

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Устройство изготовили в рамках постоянного партнерства Apple и (Red) — бренда, посвященного борьбе с ВИЧ и СПИДом. Часть доходов от продажи такой техники идет на благотворительность.

К коллекции циферблатов часов присоединились Palette и Solar Analog в красном цвете.

Цена на гаджет с 41-миллиметровым корпусом в США составляет от 399 долларов, в то время как вариант на 45 мм стоит от 429 долларов.

Apple Watch Series 9: характеристики

Часы с чипом S9 и четырехъядерным нейронным механизмом были представлены в сентябре текущего года. Графический процессор Apple Watch Series 9 на 30% быстрее, чем у его предшественника. Обещанное время автономной работы устройства составляет 18 часов.

Дисплей этой модели имеет максимальную яркость до 2000 нит, что вдвое превышает возможности Series 8.

С помощью нового жеста Double Tap можно включить музыку, принять звонок и использовать другие функции даже без прикосновения к экрану: нужно дважды свести указательный и большой пальцы.