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Годинник із підтримкою ChatGPT вийшов на глобальний ринок (ФОТО)
Black Shark – ігровий суббренд Xiaomi – випустив на глобальний ринок два нові смартгодинники: Black Shark S1 Pro і Black Shark S1 Classic. Про це пише Gizmochina.
Обидва пристрої мають круглий 1,43-дюймовий AMOLED-дисплей із роздільною здатністю 466 x 466 пікселів, частотою оновлення в 60 Гц та піковою яскравістю до 600 ніт.
Годинники забезпечують моніторинг серцевого ритму та вмісту кисню в крові, а також пропонують понад 100 спортивних режимів. При цьому S1 Pro має інтеграцію з чатботом ChatGPT, що дозволяє ґаджету відповідати на основні питання користувача, які, ймовірно, передаються між годинником і смартфоном.
Також новинки від Black Shark підтримують здійснення та отримання дзвінків через Bluetooth.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Час роботи батареї для S1 Classic становить до 12 днів, а для S1 Pro – до 15 днів.
Модель S1 Pro оснащена металевим корпусом з двома кнопками та заводною головкою, яка обертається. Своєю чергою S1 Classic має більш мінімалістичний дизайн – годинник отримав одну кнопку та заводну головку. І один, і другий ґаджети доступні в чорному кольорі, а Pro-версія – ще й у синьому.
Пристрої вже доступні в Європі. Black Shark S1 Classic коштує 67 євро, тоді як S1 Pro обійдеться в 77 євро.