Годинник із підтримкою ChatGPT вийшов на глобальний ринок (ФОТО)

Black Shark – ігровий суббренд Xiaomi – випустив на глобальний ринок два нові смартгодинники: Black Shark S1 Pro і Black Shark S1 Classic. Про це пише Gizmochina.

Адаптуйте бізнес-стратегію до сучасних викликів разом з управлінцями «Біосфера», Ajax, Bolt, Prom.ua, Uklon та ще понад 60 топових компаній 13 грудня на GET Business Festival отримайте перевірені стратегії залучення інвестицій для бізнесу, просування продукту онлайн та цифровізації бізнесу. Забронювати участь

Обидва пристрої мають круглий 1,43-дюймовий AMOLED-дисплей із роздільною здатністю 466 x 466 пікселів, частотою оновлення в 60 Гц та піковою яскравістю до 600 ніт.

Black Shark S1 Classic. Фото: Black Shark Black Shark S1 Classic. Фото: Black Shark Black Shark S1 Classic. Фото: Black Shark

Годинники забезпечують моніторинг серцевого ритму та вмісту кисню в крові, а також пропонують понад 100 спортивних режимів. При цьому S1 Pro має інтеграцію з чатботом ChatGPT, що дозволяє ґаджету відповідати на основні питання користувача, які, ймовірно, передаються між годинником і смартфоном.

Black Shark S1 Pro. Фото: Black Shark Black Shark S1 Pro. Фото: Black Shark

Також новинки від Black Shark підтримують здійснення та отримання дзвінків через Bluetooth.

Час роботи батареї для S1 Classic становить до 12 днів, а для S1 Pro – до 15 днів.

Модель S1 Pro оснащена металевим корпусом з двома кнопками та заводною головкою, яка обертається. Своєю чергою S1 Classic має більш мінімалістичний дизайн – годинник отримав одну кнопку та заводну головку. І один, і другий ґаджети доступні в чорному кольорі, а Pro-версія – ще й у синьому.

Пристрої вже доступні в Європі. Black Shark S1 Classic коштує 67 євро, тоді як S1 Pro обійдеться в 77 євро.