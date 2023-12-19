Apple прекратит продажу смарт-часов в США: что произошло

Компания Apple прекращает продажу своих смарт-часов Apple Watch Series 9 и Ultra 2 в США из-за патентного спора по поводу технологии, обеспечивающей контроль уровня кислорода в крови.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что данное решение было принято после постановления Комиссии по международной торговле США, которое намерено запретить Apple импортировать свои часы Apple Watch, поскольку эти гаджеты нарушают патентные права компании Masimo.

Пока решение находится на рассмотрении президента США Джо Байдена, но Apple заявила, что уже делает шаги для его выполнения.

Как пишет издание, запрет на продажу может вступить в силу уже 26 декабря. После этой новости акции Apple упали на 1,4%.

В компании заявили, что приостановят продажу смарт-часов на вебсайте уже с 21 декабря, а в розничных точках продаж Apple после 24 декабря.

Другие модели гаджетов, не содержащие датчики кислорода в крови, сниматься с продаж не будут.

Пока неясно, сможет ли Apple устанавливать датчик уровня кислорода в крови на свои устройства в будущем.

Ранее Masimo обвинила Apple в том, что она наняла своих сотрудников, украла технологию пульсоксиметрии и внедрила ее в популярные смарт-часы Apple Watch.

Генеральный директор Masimo Джо Киани заявил, что он открыт для переговоров по соглашению с Apple.

По данным Counterpoint Research, Apple принадлежит около четверти мирового рынка смарт-часов, и эта доля имеет тенденцию роста в четвертом квартале 2023 года.

Отметим, компания Apple работает над новой версией смарт-часов Apple Watch Ultra.

Второе поколение Apple Watch Ultra было анонсировано вместе со смартфонами iPhone 15 осенью. Часы оснастили новым чипом S9, который обеспечил значительный прирост производительности для устройства, тогда как дизайн остался неизменным по сравнению с предшественником.

Такой же внешний вид Apple может использовать еще несколько лет, однако в 2026 году фирма может полностью обновить Apple Watch Ultra, снабдив часы на 10% большим экраном. Текущий гаджет имеет 1,93-дюймовый дисплей, но производитель планирует увеличить размер до 2,12 дюйма.