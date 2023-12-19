Apple припинить продаж смарт-годинників у США: що сталося

Компанія Apple припиняє продаж своїх смарт-годинників Apple Watch Series 9 і Ultra 2 у США через патентну суперечку з приводу технології, яка забезпечує контроль рівня кисню в крові.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що дане рішення було прийнято після постанови Комісії з міжнародної торгівлі США, яка має намір заборонити Apple імпортувати свій годинник Apple Watch, оскільки ці гаджети порушують патентні права компанії Masimo.

Наразі рішення перебуває на розгляді президента США Джо Байдена але Apple заявила, що вже робить кроки для його виконання.

Як пише видання, заборона на продаж може набути чинності вже 26 грудня. Після цієї новини акції Apple упали на 1,4%.

У компанії заявили, що призупинять продаж смарт-годинників на вебсайті вже з 21 грудня, а в роздрібних точках продажу Apple після 24 грудня.

Інші моделі гаджетів, які не містять датчика кисню в крові, зніматися з продажу не будуть.

Поки незрозуміло, чи зможе Apple встановлювати датчик рівня кисню у крові на свої пристрої у майбутньому.

Раніше Masimo звинуватила Apple в тому, що вона найняла своїх співробітників, вкрала технологію пульсоксиметрії і впровадила її в популярний смарт-годинник Apple Watch.

Генеральний директор Masimo Джо Кіані заявив, що він відкритий для переговорів про угоду з Apple.

За даними Counterpoint Research, Apple належить близько чверті світового ринку смарт-годинників, і ця частка має тенденцію зростання в четвертому кварталі 2023 року.

Нагадаємо, компанія Apple працює над новою версією смарт-годинника Apple Watch Ultra.

Друге покоління Apple Watch Ultra було анонсоване разом зі смартфонами iPhone 15 восени. Годинник оснастили новим чипом S9, який забезпечив значний приріст продуктивності для пристрою, тоді як дизайн залишився незмінним порівняно з попередником.

Такий само зовнішній вигляд Apple може використовувати ще кілька років, однак у 2026 році фірма може повністю оновити Apple Watch Ultra, забезпечивши годинник на 10% більшим екраном. Поточний ґаджет має 1,93-дюймовий дисплей, але виробник планує збільшити розмір до 2,12 дюйма.