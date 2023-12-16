Більший і дорожчий: Apple Watch Ultra можуть отримати новий дисплей

Компанія Apple працює над новою версією смартгодинника Apple Watch Ultra, яка отримає більший дисплей. Про це пише Wccftech.

Видання нагадує, що друге покоління Apple Watch Ultra було анонсоване разом зі смартфонами iPhone 15 восени. Годинник оснастили новим чипом S9, який забезпечив значний приріст продуктивності для пристрою, тоді як дизайн залишився незмінним порівняно з попередником.

Такий само зовнішній вигляд Apple може використовувати ще кілька років, однак у 2026 році фірма може повністю оновити Apple Watch Ultra, забезпечивши годинник на 10% більшим екраном. Поточний ґаджет має 1,93-дюймовий дисплей, але виробник планує збільшити розмір до 2,12 дюйма.

Крім того, Apple хоче перейти від OLED- до micro-LED-екранів, які коштуватимуть приблизно в 2-3 рази дорожче. Як пояснював аналітик Росс Янг, це забезпечить для годинників більшу яскравість, кращі відображення кольорів і кути огляду, а також вищі рівні насиченості. Крім того, такий дисплей дозволить збільшити час автономної роботи Apple Watch Ultra.

Раніше передбачалося, що перший годинник Apple з екраном micro-LED вийде у 2025 році. Однак тепер є припущення, що це також відбудеться у 2026-му.