Более крупный и дорогой: Apple Watch Ultra могут получить новый дисплей

Компания Apple работает над новой версией смарт-часов Apple Watch Ultra, которая получит больший дисплей. Об этом пишет Wccftech.

Издание напоминает, что второе поколение Apple Watch Ultra было анонсировано вместе со смартфонами iPhone 15 осенью. Часы оснастили новым чипом S9, который обеспечил значительный прирост производительности для устройства, тогда как дизайн остался неизменным по сравнению с предшественником.

Такой же внешний вид Apple может использовать еще несколько лет, однако в 2026 году фирма может полностью обновить Apple Watch Ultra, снабдив часы на 10% большим экраном. Текущий гаджет имеет 1,93-дюймовый дисплей, но производитель планирует увеличить размер до 2,12 дюйма.

Кроме того, Apple хочет перейти от OLED- к micro-LED-экранам, которые будут стоить примерно в 2-3 раза дороже. Как объяснял аналитик Росс Янг, это обеспечит для часов большую яркость, лучшие цвета и углы обзора, а также более высокие уровни насыщенности. Кроме того, такой дисплей позволит увеличить время автономной работы Apple Watch Ultra.

Ранее предполагалось, что первые часы Apple с экраном micro-LED выйдут в 2025 году. Однако теперь есть предположение, что это тоже произойдет в 2026-м.