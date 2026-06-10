Вступление Украины в ЕС: экологические директивы станут одним из ключевых вызовов

Украина сможет внедрить экологическое законодательство Европейского Союза, если объединит экологические цели с экономической выгодой, заявила посол ЕС в Украине Катарина Матернова на международном экологическом форуме "Окружающая среда для Украины".

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укринформ".

По словам Матерновой, имплементация экологического законодательства ЕС является "огромной задачей" для Украины. Она отметила, что убедить правительства и партнеров инвестировать только по экологическим соображениям сложно.

"Это должно иметь экономический смысл. Поэтому интеграция экологической политики в экономическую сферу - это единственный способ реально сдвинуть дело с места", - сказала посол ЕС.

В качестве примера Матернова привела опыт повышения энергоэффективности зданий в Украине при правительстве Владимира Гройсмана. По ее словам, расчеты показывали, что внедрение европейских стандартов энергоэффективности могло помочь Украине отказаться от импорта российского газа.

Именно экономический аргумент, отметила дипломат, убедил украинских политиков поддержать соответствующие законы и создать Фонд энергоэффективности.

Матернова подчеркнула, что экологическое и климатическое законодательство ЕС является одним из самых сложных для адаптации. Она сравнила ситуацию с опытом Словакии и других стран, которые присоединились к ЕС в 2004 году.

"Для нас всех экологическое законодательство тогда было самым тяжелым для адаптации, самым дорогим и требовало самых больших переходных периодов. Украина сейчас находится в подобной сложной, но в то же время перспективной ситуации", — отметила дипломат.

По ее словам, во время войны Украина несет не только человеческие потери и разрушения инфраструктуры, но и значительный экологический ущерб. Матернова прогнозирует, что после войны экологические последствия станут одним из наиболее заметных результатов российской агрессии.

В то же время она отметила, что восстановление Украины должно происходить по принципу "лучше, чем было", а зеленая экономика является необходимостью.

По словам посла ЕС, Украине нужно будет адаптировать более 200 экологических директив и регламентов Евросоюза. К этому прибавится потребность в крупных инвестициях.

Матернова отметила, что ЕС поддерживает Украину программами и проектами, в частности, в адвокации законодательства. В то же время, реальная имплементация экологических правил, по ее словам, будет общей задачей на годы.

Для Украины это важно в контексте переговоров о вступлении в ЕС, поскольку экологическое законодательство является одним из самых сложных и дорогостоящих направлений адаптации. В то же время сочетание экологических стандартов с экономическими стимулами может сделать этот процесс более практичным для государства, бизнеса и общин.

Заметим, лидеры Европейского Союза официально заявили о выполнении Украиной предварительных условий для старта первого этапа процесса вступления в блок.