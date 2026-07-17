Перевозка зерна по железной дороге резко возросла, но порты сдерживают экспорт

В первой половине июля железнодорожные перевозки зерновых грузов в Украине выросли в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 1,03 млн тонн. В то же время, по сравнению с июнем объемы сократились на 23%, а в последнюю неделю "Укрзализныця" фиксирует снижение нагрузки зерна.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на RAIL.insider.

О динамике перевозок шла речь в ходе онлайн-совещания представителей АО "Укрзализныця" с участниками аграрного рынка 16 июля.

По словам заместителя директора департамента технологии перевозок и коммерческой работы УЗ Валерия Ткачева, за первые 15 суток июля по железной дороге перевезли 1 млн 27,5 тыс. тонн зерновых грузов.

В экспортном сообщении объем перевозок составил 901,3 тыс. тонн. Это в 2,8 раза больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Основная часть зернового экспорта по железной дороге идет в направлении портов. На них пришлось 90% от общего объема. Еще 10% перевезли через западные пограничные переходы.

В то же время в УЗ отмечают, что в течение последней недели нагрузка зерновых на сети уменьшается. Среди причин Ткачев назвал ситуацию в порту Черноморск и снижение объемов продаж зерна.

Среднесуточная погрузка зерновых составляет 61,1 тыс. тонн. Это на 61% больше чем в июле прошлого года, но на 28% меньше, чем в июне 2026 года.

Заметим, Украина завершила маркетинговый сезон 2025/26 с сокращением физических объемов экспорта зерновых и масличных культур почти на 40%. На внешние рынки было поставлено чуть более 41 млн тонн продукции.