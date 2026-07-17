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Перевезення зерна залізницею різко зросло, але порти стримують експорт

пшениця
Перевезення зерна залізницею різко зросло / Depositphotos

У першій половині липня залізничні перевезення зернових вантажів в Україні зросли у 2,7 раза проти аналогічного періоду минулого року — до 1,03 млн тонн. Водночас порівняно з червнем обсяги скоротилися на 23%, а в останній тиждень "Укрзалізниця" фіксує зниження навантаження зерна.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на RAIL.insider.

Про динаміку перевезень йшлося під час онлайн-наради представників АТ "Укрзалізниця" з учасниками аграрного ринку 16 липня.

За словами заступника директора департаменту технології перевезень та комерційної роботи УЗ Валерія Ткачова, за перші 15 діб липня залізницею перевезли 1 млн 27,5 тис. тонн зернових вантажів.

В експортному сполученні обсяг перевезень становив 901,3 тис. тонн. Це у 2,8 раза більше, ніж за аналогічний період 2025 року.

Основна частина зернового експорту залізницею йде в напрямку портів. На них припало 90% загального обсягу. Ще 10% перевезли через західні прикордонні переходи.

Водночас в УЗ зазначають, що протягом останнього тижня навантаження зернових на мережі зменшується. Серед причин Ткачов назвав безпекову ситуацію у порту Чорноморськ та зниження обсягів продажу зерна.

Середньодобове навантаження зернових становить 61,1 тис. тонн. Це на 61% більше, ніж у липні минулого року, але на 28% менше, ніж у червні 2026 року.

Зауважимо, Україна завершила маркетинговий сезон 2025/26 зі скороченням фізичних обсягів експорту зернових та олійних культур майже на 40%. На зовнішні ринки було поставлено трохи більше ніж 41 млн тонн продукції. 

Автор:
Тетяна Гойденко