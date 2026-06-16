Одна из крупнейших нефтяных компаний ограничила продажу бензина на АЗС по всей России

"Татнефть" — одна из крупнейших российских нефтяных компаний — объявила о введении лимита на бензин и дизельное топливо по всей России.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Интерфакс".

Кроме лимита на продажу топлива действуют ограничения по оплате — принимаются только наличные деньги.

По данным агентства, водителей на заправках сети "Татнефть" предупреждают, что по техническим причинам максимальный объем продаж бензина для легковых автомобилей составляет 30 литров. Продажа дизельного топлива ограничена 60 литрами для легковых автомобилей, 300 литрами – для грузовых машин.

Лимиты на продажу

Топливный кризис из-за украинских атак на российские нефтеперерабатывающие заводы распространяется по регионам России, включая Москву и Санкт-Петербург.

По состоянию на середину месяца с нехваткой бензина столкнулись не менее 25 российских регионов, не считая оккупированных территорий Украины. При этом еще в начале июня таких было 15. Особенно сильно дефицит топлива ощущается в аннексированном Крыму и Севастополе.

Лимиты на продажу горючего начали вводить и в других оккупированных регионах Украины – в частности, в частях Запорожской и Донецкой областей.

Причиной называют активность украинских беспилотников средней дальности, существенно осложнивших движение федеральной трассой Р-280 "Новороссия" по направлению Ростова.

Российские СМИ пишут, что логистика поставок в Херсонскую и Запорожскую области, а также в Крым, "частично парализована" из-за роста количества ударов дронов по транспортной инфраструктуре и грузовым перевозкам.

В начале июня оккупационные власти Луганщины заявили о введении лимита на продажу бензина на автозаправочных станциях, объяснив это "ростом спроса на горючее".