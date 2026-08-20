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Россия атаковала нефтебазу KLO в Броварском районе
В ночь на 20 августа российские войска атаковали нефтебазу KLO в Броварском районе Киевской области. Все работники объекта остались живы и не пострадали.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение KLO.
В компании не уточнили масштаб повреждений нефтебазы и возможную сумму ущерба.
В KLO отметили, что с начала полномасштабной войны сеть уже теряла автозаправочные комплексы в результате боевых действий.
Напомним, что в месяц Россия атаковала около 100 АЗК в Украине. Под удары попадали объекты топливных сетей в разных регионах страны.