Россия атаковала нефтебазу KLO в Броварском районе

В ночь на 20 августа российские войска атаковали нефтебазу KLO в Броварском районе Киевской области. Все работники объекта остались живы и не пострадали.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение KLO.

В компании не уточнили масштаб повреждений нефтебазы и возможную сумму ущерба.

В KLO отметили, что с начала полномасштабной войны сеть уже теряла автозаправочные комплексы в результате боевых действий.

Напомним, что в месяц Россия атаковала около 100 АЗК в Украине. Под удары попадали объекты топливных сетей в разных регионах страны.