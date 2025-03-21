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Британцы планируют открыть новый завод в индустриальном парке под Тернополем
Индустриальный парк "Западноукраинский промышленный хаб", расположенный в поселке Остров под Тернополем, ввел в эксплуатацию два новых здания промышленного назначения площадью 3000 и 688 кв. В настоящее время ведутся переговоры по открытию в этих помещениях новых заводов.
Об этом сообщил заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.
По его словам, здание площадью 3000 кв. м заинтересовало британскую компанию, название которой будет обнародовано после подписания договора. Помещение площадью 688 кв. м запланировано передать под переработку сельскохозяйственной продукции. В настоящее время идет поиск резидента.
Как работает индустриальный парк
Как сообщил Кислевский, весной 2024 года в этом индустриальном парке закончились свободные площади. На территории более 10 га разместились предприятия:
- "Наша птица" (переработка курятины),
- "Дельта Фуд" (производство соусов),
- "Тернопольский мясокомбинат" (агропереработка),
- логистический центр, составами которого пользуются 6 местных и 16 релокированных предприятий.
Кроме того, для дальнейшего развития построены новые промышленные здания, а также идет приобретение дополнительных земельных участков.
В планах индустриального парка "Западноукраинский промышленный хаб" до конца 2025 года построить еще одно здание промышленного назначения площадью 2000 кв. В дальнейшем запланированы инвестиции по реконструкции железнодорожного пути.
Киселевский подчеркнул, что в настоящее время предприятия Западноукраинского промышленного хаба обеспечивают 677 рабочих мест. Концепция парка предполагает создание 1300 рабочих мест.
Об индустриальном парке "Западноукраинский промышленный хаб"
ИП "Западноукраинский промышленный хаб" создан в 2022 году на территории бывшего мясокомбината, не работавшего с советских времен, но сохранившего мощную инженерную и логистическую инфраструктуру.
Сегодня парк имеет более 50 тысяч кв. м реконструированных промышленных помещений с высотой потолков 5-10 м и собственную подстанцию на 10 мВт.
Отметим, что индустриальные парки — часть политики развития украинских производителей "Сделано в Украине", направленной на стимулирование спроса на украинские товары, развитие несырьевого экспорта и привлечение инвестиций в перерабатывающую промышленность.
Следует отметить, что Минэкономики запустило чат-бот, который поможет быстро найти подходящий индустриальный парк для ведения бизнеса .
Напомним, будущий индустриальный парк "Добросин Инвест Парк", расположенный во Львовской области, выставлено на продажу за 750 тысяч долларов. Его площадь составляет 14,6 га и имеет потенциал для создания 500 новых рабочих мест.