Британцы планируют открыть новый завод в индустриальном парке под Тернополем

Индустриальный парк "Западноукраинский промышленный хаб", расположенный в поселке Остров под Тернополем, ввел в эксплуатацию два новых здания промышленного назначения площадью 3000 и 688 кв. В настоящее время ведутся переговоры по открытию в этих помещениях новых заводов.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронировать участие

Об этом сообщил заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.

По его словам, здание площадью 3000 кв. м заинтересовало британскую компанию, название которой будет обнародовано после подписания договора. Помещение площадью 688 кв. м запланировано передать под переработку сельскохозяйственной продукции. В настоящее время идет поиск резидента.

Как работает индустриальный парк

Как сообщил Кислевский, весной 2024 года в этом индустриальном парке закончились свободные площади. На территории более 10 га разместились предприятия:

"Наша птица" (переработка курятины),

"Дельта Фуд" (производство соусов),

"Тернопольский мясокомбинат" (агропереработка),

логистический центр, составами которого пользуются 6 местных и 16 релокированных предприятий.

Кроме того, для дальнейшего развития построены новые промышленные здания, а также идет приобретение дополнительных земельных участков.

В планах индустриального парка "Западноукраинский промышленный хаб" до конца 2025 года построить еще одно здание промышленного назначения площадью 2000 кв. В дальнейшем запланированы инвестиции по реконструкции железнодорожного пути.

Киселевский подчеркнул, что в настоящее время предприятия Западноукраинского промышленного хаба обеспечивают 677 рабочих мест. Концепция парка предполагает создание 1300 рабочих мест.

Об индустриальном парке "Западноукраинский промышленный хаб"

ИП "Западноукраинский промышленный хаб" создан в 2022 году на территории бывшего мясокомбината, не работавшего с советских времен, но сохранившего мощную инженерную и логистическую инфраструктуру.

Сегодня парк имеет более 50 тысяч кв. м реконструированных промышленных помещений с высотой потолков 5-10 м и собственную подстанцию на 10 мВт.

Отметим, что индустриальные парки — часть политики развития украинских производителей "Сделано в Украине", направленной на стимулирование спроса на украинские товары, развитие несырьевого экспорта и привлечение инвестиций в перерабатывающую промышленность.

Следует отметить, что Минэкономики запустило чат-бот, который поможет быстро найти подходящий индустриальный парк для ведения бизнеса .

Напомним, будущий индустриальный парк "Добросин Инвест Парк", расположенный во Львовской области, выставлено на продажу за 750 тысяч долларов. Его площадь составляет 14,6 га и имеет потенциал для создания 500 новых рабочих мест.