На Дніпропетровщині вироблятимуть труби для водопроводів та тепломереж (ФОТО)

У Дніпропетровській області завод "Укртрубоізол" запустив новий цех з виробництва поліетиленових та передізольованих труб, які призначені для магістральних водопроводів та тепломереж житлово-комунального господарства.

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Про це повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

За його словами, обсяг інвестицій у новий проєкт становить понад 150 млн грн включно із сонячною електростанцією потужністю 1,3 МВт, яка забезпечує новий цех електроенергією.

Проектна потужність нового цеху передбачає виробництво поліетиленових труб діаметром 1200 мм обсягом до 3,5 км на місяць, а також передізольованих труб діаметром 133 мм обсягом 12 км на місяць. Цех забезпечить роботою 30 працівників.

Як повідомив Кисилевський, для часткового фінансування цього проекту "Укртрубоізол" скористався державною програмою доступних кредитів "5-7-9". Ця програма є складовою політики "Зроблено в Україні" і дозволяє підприємствам переробної промисловості отримати пільгове кредитування обсягом до 150 млн грн на інвестиційні потреби.

Нардеп акцентував увагу на необхідності долучення виробників труб великого діаметру до політики локалізації в публічних закупівлях.

"Ця галузь в Україні представлена 5-6 підприємствами, публічні закупівлі становлять значну частину ринку. Необхідність захисту від дотованого імпорту з Китаю, Туреччини та інших країн загострюється. Саме на підтримці таких підприємств як "Укртрубоізол" сфокусовані державні програми платформи "Зроблено в Україні"", - переконаний Кисилевський.

ДОВІДКА:

Завод "Укртрубоізол" - найбільший в Україні виробник сталевих електрозварних прямошовних труб великого діаметру (426-1422 мм), антикорозійного зовнішнього та внутрішнього покриття.

Підприємство дає роботу 200 працівникам із середньою місячною зарплатою 28 тисяч гривень. Віднедавна на заводі стали виробляти ще й пластикові труби.

Нагадаємо, в Ірпені під Києвом Ecosoft, що є частиною австрійської групи компаній BWT, завершує будівництво нового виробничо-складського комплексу площею 7500 кв.м. Сюди будуть переміщені потужності Ecosoft з виробництва систем очистки води.