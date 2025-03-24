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В Днепропетровской области будут производить трубы для водопроводов и теплосетей (ФОТО)
В Днепропетровской области завод "Укртрубоизол" запустил новый цех по производству полиэтиленовых и передизолированных труб, предназначенных для магистральных водопроводов и теплосетей жилищно-коммунального хозяйства.
Об этом сообщил заместитель председателя Комитета Верховной Рады по экономическому развитию Дмитрий Кисилевский.
По его словам, объем инвестиций в новый проект составляет более 150 млн грн, включая солнечную электростанцию мощностью 1,3 МВт, которая обеспечивает новый цех электроэнергией.
Проектная мощность нового цеха предусматривает производство полиэтиленовых труб диаметром 1200 мм в объеме до 3,5 км в месяц, а также предизолированных труб диаметром 133 мм в объеме 12 км в месяц. Цех обеспечит работой 30 человек.
Как сообщил Кисилевский, для частичного финансирования этого проекта "Укртрубоизол" воспользовался государственной программой доступных кредитов "5-7-9". Эта программа является составной частью политики "Сделано в Украине" и позволяет предприятиям перерабатывающей промышленности получить льготное кредитование в объеме до 150 млн грн на инвестиционные нужды.
Нардеп акцентировал внимание на необходимости присоединения производителей труб большого диаметра к политике локализации в публичных закупках.
"Эта отрасль в Украине представлена 5-6 предприятиями, публичные закупки составляют значительную часть рынка. Необходимость защиты от дотированного импорта из Китая, Турции и других стран обостряется. Именно на поддержке таких предприятий, как "Укртрубоизол", сфокусированы государственные программы платформы "Сделано в Украине"", — убежден Кисилевский.
СПРАВКА:
Завод "Укртрубоизол" – крупнейший в Украине производитель стальных электросварных прямошовных труб большого диаметра (426-1422 мм), антикоррозионного наружного и внутреннего покрытия.
Предприятие дает работу 200 работникам со средней месячной зарплатой в 28 тысяч гривен. Недавно на заводе стали производить еще и пластиковые трубы.
Напомним, в Ирпене под Киевом Ecosoft, являющаяся частью австрийской группы компаний BWT, завершает строительство нового производственно-складского комплекса площадью 7500 кв.м. Сюда будут перемещены мощности Ecosoft по производству систем очистки воды.