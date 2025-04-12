Ігор Ліскі: Украні потрібні десятки і сотні таких проєктів, як склозавод

Україні потрібна нова індустріалізація - це те, що може перевести країну на інші рейки економічного розвитку і допоможе створити нову реальність зростання успіху і добробуту для всіх українців.

Індустріалізацію в крані необхідно проводити вже зараз, заявив засновник EFI Group Ігор Ліскі під час Business Wisdom Summit 2025 "Дієві стратегії лідерів" у Києві, організатором якого є видання Delo.ua.

"Усе, що ми імпортуємо, маємо виробляти тут. При чому не треба чекати закінчення війни, адже ми імпортуємо в умовах високих ризиків і платимо за це валюту", - наголосив бізнесмен.

Найкращий підхід до розвитку країни сьогодні, - не відкладати будівництво заводів на час "після перемоги".

"Не чекати, не зволікати, не думати, от ми ще трішки заробимо, якщо ми це зрозуміємо, якщо ми будемо дорослими, прямо зараз будемо не боятися. головно

До цього підходу має бути готова як держава, так і бізнес, наголосив він. І будувати свох заводи по-новому, щоб гідно конкурувати з європейськими підприємствами і бути суб'єктними у стосунках з ЄС і США.

"Чому ми будуємо склозавод? Бо Україна імпортує 100% скла. Наші забудовники платять за наші вікна на 30% більше, ніж в Європі. Так, це складний проєкт і дуже важко під час війни вкладати 240 млн євро. але по іншому по-іншому не можна - не може Україна бути ефективною і будувати житло для українців, якщо будівельні матеріали на 30% дорожчі, ніж в Європі. Ці ж українці можуть поїхати в Польщу і купити там житло дешевше", - наголосив він.

В Україні, за його словами, за часи незалежності звучали різні підходи для розвитку економіки, проте найчастіше закликали зосереджуватися на IT, блокчейні, мовляв за цим майбутнє.

"Але ми бачимо, що робить сьогодні Трамп. Американці схаменулись, бо в гонитві за роялті та іноваціями вони забули, що фундаментом усього є індустріальний бізнес та промисловість. Зараз цими дуже жорсткими методами вони хочуть повернути виробництво і промисловість у США", - наголосив Ліскі.

Україна, на його переконання, також приречена на цей шлях. "Ми нікуди від цього не дінемось, нам потрібна нова індустріалізація. І у нас є для цього всі умови: у першу чергу логістика, адже ми поруч від найбільших ринків у світі, і це велика перевага", - додав він.

Ключовою умовою для індустріалізації має стати проєктне фінансування, якого в Україні немає, наголосив бізнесмен. Адже "таких проєктів, як склозавод, Україні потрібно десятки, якщо не сотні", додав він.

"Що таке проєктне фінансування? Це коли коли у тебе є 30% коштів на будівництво, інші 70% ти добираєш в банку-партренера під заставу майна чи обладнання. Якщо ми хочемо розвитку, треба робити синдикат, підключати європейське страхування. Нам потрібні інструменти, з якими країна буде розвиватись", - пояснив Ліскі.

Раніше Delo.ua повідомляло про те, що Інвестиційний холдинг EFI Group, який раніше заявляв про будівництво склозаводу на Житомирщині, анонсував, що реалізацію проєкту вирішили перенести в Київську область. Будівництво склозаводу потужністю 800 тонн на добу, яке стартує вже навесні 2025-го, стане пілотним проєктом для роботи інвестнянь.

На уточнююче запитання про локацію заводу від Delo.ua засновник EFI Group Ігор Ліскі заявив, що ділянка розташована за 15 км від Києва.

За його словами, в останні роки Україна витрачає на імпорт скла понад €150 млн. Понад 65% скла торік привезли з Болгарії та Польщі, ще 21% потрапляє з Білорусі. Новий склозавод дозволить позбутися залежності від імпорту.