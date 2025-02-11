Будівництво склозаводу NovaSklo стане пілотним проєктом для інвестнянь: як це працюватиме

У Києві презентували інвестиційний проєкт найбільшого в Україні скляного заводу NovaSklo.

За словами головного інвестора компанії NovaSklo, засновника EFI Group Ігоря Ліскі, будівництво об'єкту розпочнеться цього року. Склозавод буде надсучасним і проєктується, щоб забезпечити широкий асортимент продукції, максимально скоротивши імпортозалежність країни.

Як наголосив засновник EFI Group, не маючи свого заводу з виробництва скла Україні доводиться імпортувати матеріал, через що ціни на скло в Україні майже на 40% вищі, ніж в Європі.

"Україна щорічно купує скла на понад 150 млн євро. З них 35% - це доставка: ми витрачаємо ці кошти на перевезення, на руйнування українських доріг, на купу дизелю. Те, що будматеріали будуть завозити за тисячі кілометрів, - це неефективна історія для відбудови", - наголосив Ліскі.

За словами заступника міністрів економіки України Андрія Телюпи, такий крупний виробничий проєкт, як NovaSklo, - знаковий для України. З одного боку скло як будматеріал конче необхідний країні у повоєнній відбудові, наголосив чиновник.

"За найбільш реалістичними оцінками, ринок відбудови в Україні - це 100 мільярдів доларів, за які ми маємо в наступні десятиліття відбудувати як житлові, так і промислові об'єкти. Тож ринок будівельних і конструкційних матеріалів є пріоритетним. Для нас було нонсенсом, що в Україні не було досі виробництва листового скла, як і те, чому ми мали імпортувати це скло до повномасштабної війни з РФ і Білорусі", - пояснив Телюпа.

З іншого боку, зауважив заступник міністра, держава зараз змінює вектор економіки з сировинної на модель, орієнтовану на кінцеві продукти. Тому й був запущений новий механізм інвестняні, який підтримуватиме крупні виробничі проєкти з інвестиціями від 12 мільйонів євро.

За словами чиновника, будівництва склозаводу стане одним із перших пілотних проєктів для інвестнянь. Реалізація спільного проєкту покаже, наскільки успішно працює цей інструмент, чи потрібні зміни до діючих програм підтримки.

Для запуску механізму інвестнянь під час презентації був підписаний меморандум про співпрацю між компанією NovaSklo та UkraineInvest – урядовим офісом із залучення інвестицій.

В.о. виконавчого директора UkraineInvest Олександр Мельниченко наголосив, що Україна проходить унікальний досвід залучення інвестицій під час війни.

Україна в цей складний період зуміла створити систему захисту та супроводу інвестора. Унікальність проєкту NovaSklo у тому, що це інвестиції в мирний бізнес, додав він.

"Що є для того, щоб цей знаковий проєкт запрацював? Як визначено законодавством, інвестор зі значними інвестиціями, - це 12 мільйонів євро плюс (без податку на додану вартість), створення як мінімум 10 робочих місць). Ці всі речі є в цьому проєкті. По-друге, це має бути сфера, визначена законом, і дійсно цей проєкт повністю попадає", - пояснив Мельниченко.

За його словами, "UkraineInvest відсьогодні є образно кажучи лоцманом, який допоможе команді пройти рифи професійного інвестиційного життя". Законодавство визначає, що так звані інвестняні супроводжуватимуть проєкт не тільки на етапі підписання угоди з Мінекономіки, а впродовж п'яти років.

"Що отримає інвестор? Це у тому чи іншому вигляді отримання преференцій і пільг, які можуть складати до 30% інвестиційного проєкту. Якщо ми візьмемо суму 12 млн євро - це 3,6 млн євро. Це допомога не в грошах, а компенсація витрат на приєднання до інженерно-транспортної інфраструктури, це різного роду преференції і пільги - податкові, митні, земельні", - пояснив очільник компанії UkraineInvest.

Держава забезпечила відшкодування коштів на 2025 рік. Окрім того, інвестняні мають забезпечити команді NovaSklo юридичну, аналітичну, консультативну допомогу при реалізації проєкта.

Що відомо про проєкт NovaSklo

Локація. За словами Ігоря Ліскі, завод NovaSklo будуватимуть не у Житомирській області, як заявлялось раніше, а в Київській - за 15 км від столиці. Інвестори довго вивчали можливості житомирської ділянки, але все ж віддали перевагу київській локації.

"Перемогла економіка. Ми зрозуміли, що хоча б один склозавод повинен бути в Київській області", - наголосив засновник EFI Group.

Загальні інвестиції. Вартість проєкту - 240 млн євро, які надасть один з німецьких банків. Експортно-кредитне агентство Німеччини буде залучено до страхування проєкту. Сума страхової компенсації складе 85% від вартості обладнання - це близько 97 млн євро.

Найдорожчою компонентою в реалізації інвестпроєкту є виробнича лінія з Німеччини. Згідно з попередніми домовленостями, угода передбачає 1,5 роки спільної експлуатації заводу та навчання персоналу в ЄС.

Продукцію NovaSklo використовуватимуть навіть при виробництві сонячних панелей. Інфографіка: EFI Group

Стадії реалізації. Згідно з матеріалами презентації, усі підготовчі роботи завершено - вони зайняли 1,5 роки. Незабаром буде оголошено конкурс на генпідрядника. Будівельні роботи та монтаж виробничої лінії заплановані на 2,5 роки. Перше скло має з'явитись на заводі у 2027 році.

Потужності. Завод покриє 50% потреби у склі в країні. При проєктуванні закладатиметься можливість будівництва другої лінії, щоб закрити усі потреби держави на період відбудови України.

"Виробництво буде складне - це безперервний процес, принцип флоат - це коли розплавлене скло виливається на розплавлене олово, прокатується, нарізається закаляється. А ми замахнулись не просто на виробництво скла, а на якісний кінцевий продукт, це енергоефективне скло з напиленням за найкращими європейськими зразками", - наголошує Ліскі.

Асортимент. Завод вироблятиме скло з флоат покриттям вже з перших днів роботи. Наступним етапом у виробництві буде дзеркальне скло, гартоване, багатошарове та скло з покриттям MVSD.

Матеріали. Для забезпечення роботи NovaSklo передбачено власний видобуток скляних пісків на це, за словами Ліски, компанія отримала ліцензію від держави. Одну з найважливіших складових - соду - планують імпортувати, попередньо з Болгарії.

Окупність. Потужності, асортимент та склад в центрі споживання дозволять побудувати прямі продажі, що пришвидшить бізнес-процеси. Інвестори оцінюють окупність проєкту від 6 років і більше.

За останні 10 років EFI Group збудувала п'ять заводів з нуля. NovaSklo стане шостим і найкрупнішим проєктом компанії.