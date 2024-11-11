Уряд урізав фінансування програми "інвестнянь" на 1,2 млрд грн

Кабінет міністрів здійснив перерозподіл 1,237 млрд гривень у межах бюджетних призначень Міністерства економіки на 2024 рік.

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Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його словами, у межах спеціального фонду державного бюджету здійснено перерозподіл видатків розвитку шляхом зменшення їх обсягу за програмою "Забезпечення державної підтримки реалізації інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями" (так звана, програма "інвестнянь") на 1 млрд 237,16 млн грн.

Водночас збільшено видатки за програмою "Державне стимулювання створення індустріальних парків" на 237,16 млн грн та за програмою "Підтримка внутрішнього попиту на вітчизняні товари та послуги" на 1 млрд грн.

Як уточнив Мельничук, перерозподілені кошти спрямують на забезпечення надання державного стимулювання створення індустріальних парків та реалізації експериментального проєкту часткової компенсації вартості техніки і обладнання вітчизняного виробництва.

Раніше уряд схвалив підписання двох спеціальних інвестиційних договорів для отримання компенсації від держави за вкладення значних інвестицій.

Гроші отримали агрохолдинг "Астарта" на будівництво заводу із переробки соєвого шроту продуктивністю 500 т/добу в Полтавській області та ТОВ "Буковель", яка будує аквапарк.

Сумарний обсяг державної підтримки становить до 30% обсягу інвестицій. На цю програму у 2024 році було закладено 3 млрд грн.