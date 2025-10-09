Рада дозволила критичним підприємствам працевлаштовувати людей без облікових документів на 45 днів

Верховна Рада надала критичним підприємствам право тимчасово працевлаштовувати людей без належного оформлення облікових документів терміном на 45 днів.

Як пише Delo.ua, про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Бронювання без облікових документів

Закон поширюється на всіх військовозобов’язаних працівників критично важливих підприємств та підприємств оборонно-промислового комплексу, у яких відсутні або оформлені неправильно військово-облікові документи, чи/та працівник не перебуває на військовому обліку, або не уточнив персональні дані.

За ухвалення закону проголосували 272 депутати.

Нове правило спрямоване на спрощення процесу бронювання на підприємствах критичної важливості.

Як забронювати працівника на порталі "Дія"?

Критично важливе підприємство, яке працює на території можливих або активних бойових дій, звертається до обласної військової адміністрації з проханням збільшити обсяг бронювання до 100%. Обласна військова адміністрація перевіряє фактичну діяльність підприємства та у разі позитивного рішення звертається до державного органу, який визначив підприємство критично важливим. Державний орган засобами порталу "Дія" збільшує ліміт бронювання до 100%. Підприємство через портал "Дія" додатково бронює усіх працівників.

Статус про бронювання працівника автоматично з’явиться в його застосунку "Резерв+". Бронювання для працівників критично важливих підприємств зберігається до 12 місяців.

Нагадаємо, Кабмін ухвалив постанову, якою передав Міністерству оборони функції з визначення критичності підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК) та організації бронювання їхніх працівників.