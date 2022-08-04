В Україні зафіксовано новий рекорд у воєнний час з кількості реєстрації нових ФОП

На початку липня зафіксовано новий рекорд з кількості реєстрації нових ФОП під час повномасштабної війни — 5223 бізнеси. Показник практично досяг рівня останнього тижденя перед вторгненням РФ.

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Про це повідомляє Опендатабот з посиланням на дані української компанії з автоматизації закладів Poster POS.

Кількість закладів громадського харчування, що працюють, у липні зросла з 74% до 76% показників до вторгнення РФ. При цьому обіги зросли з 82% до 88%.

За даними платформи для створення інтернет-магазинів Хорошоп, в останній тиждень липня кількість замовлень на онлайн-площадках вперше зрівнялась з показниками до 24 лютого.

За даними Опендатабот, кількість ФОП збільшується в середньому на 7 тисяч щомісяця: відкривається близько 20 тисяч, а закривається близько 13 тисяч. При цьому реєстрація нового бізнесу поступово стає електронною.

Зокрема, у Міністерстві цифрової трансформації анонсували послугу автоматичної реєстрації ТОВ для фізичних осіб. Незабаром буде запущене бета-тестування нової послуги.