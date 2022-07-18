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У Мінцифри анонсували послугу автоматичної реєстрації ТОВ для фізосіб
У Міністерстві цифрової трансформації анонсували послугу автоматичної реєстрації ТОВ для фізичних осіб. Незабаром буде запущене бета-тестування нової послуги.
Про це повідомив голова Мінцифри Михайло Федоров.
"Автоматичні послуги не тільки зручні для людей, але і допомагають зекономити час державних реєстраторів. Ми порахували, що минулого року завдяки автоФОП держреєстратори зекономили 7,2 року часу. Адже раніше на заповнення однієї заявки витрачали 21 хвилину", - наголосив Федоров.
За його словами, автоматизація реєстрації ТОВ для фізичних осіб — наступний логічний крок.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Аби взяти участь у бета-тестуванні нової послуги, треба перейти за посиланням. Проте скористатися послугою зможуть громадяни України від 18 років, які мають податковий номер та унікальний номер запису реєстру в Єдиному державному демографічному реєстрі (УНЗР).
Варто зазначити, що з моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну було зареєстровано понад 51 тисячі нових бізнесів. З них 43 тисячі — це ФОП та 8 тисяч юридичних осіб.
Також з 24 лютого помітно змінилась географія реєстрацій нових компаній. Так, у червні в Києві було зареєстровано 40% ФОП у порівнянні з довоєнними показниками, у Львові — 45%, а у Харкові - 25%.