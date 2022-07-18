В Минцифре анонсировали услугу автоматической регистрации ООО для физлиц

В Министерстве цифровой трансформации анонсирована услуга автоматической регистрации ООО для физических лиц. В скором времени будет запущено бета-тестирование новой услуги.

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Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

"Автоматические услуги не только удобны для людей, но и помогают сэкономить время государственных регистраторов. Мы посчитали, что в прошлом году благодаря автоФЛП госрегистраторы сэкономили 7,2 года. Ведь раньше на заполнение одной заявки тратили 21 минуту", - подчеркнул Федоров.

По его словам, автоматизация регистрации ООО для физических лиц – следующий логический шаг.

Чтобы принять участие в бета-тестировании новой услуги, нужно перейти по ссылке. Однако воспользоваться услугой смогут граждане Украины от 18 лет, имеющие налоговый номер и уникальный номер записи реестра в Едином государственном демографическом реестре (УНЗР).

Стоит отметить, что с момента широкомасштабного вторжения РФ в Украине было зарегистрировано более 51 тысяч новых бизнесов. Из них 43 тысячи - это ФЛП и 8 тысяч юридических лиц.

Также с 24 февраля заметно поменялась география регистраций новых компаний. Так, в июне в Киеве было зарегистрировано 40% ФЛП по сравнению с довоенными показателями, во Львове – 45%, а в Харькове – 25%.